В Екатеринбурге простились с высокопоставленным силовиком. Фото

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Ивана Ноздрачева похоронили на Широкореченском кладбище Фото:

В Екатеринбурге прошла церемония прощания и похороны бывшего заместителя командующего Уральским военным округом, экс-главу Совета общественной безопасности Свердловской области Ивана Ноздрачева. Об этом сообщили журналисты.

«В Екатеринбурге простились с генерал-майором в отставке Иваном Ноздрачевым», — передает портал Е1.ru. Прощание прошло у Дома офицеров с участием оркестра.

На церемонию приехали высокопоставленные силовики и политики, а также сослуживцы и знакомые Ноздрачева. Они тепло отозвались об умершем и рассказали, что он запомнился оптимистичным, радостным человеком.

По информации близких, несколько месяцев Ноздрачев перенес операцию, но несколько месяцев назад заболел снова и не смог справиться. Похороны Ноздрачева прошли на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге прошла церемония прощания и похороны бывшего заместителя командующего Уральским военным округом, экс-главу Совета общественной безопасности Свердловской области Ивана Ноздрачева. Об этом сообщили журналисты. «В Екатеринбурге простились с генерал-майором в отставке Иваном Ноздрачевым», — передает портал Е1.ru. Прощание прошло у Дома офицеров с участием оркестра. На церемонию приехали высокопоставленные силовики и политики, а также сослуживцы и знакомые Ноздрачева. Они тепло отозвались об умершем и рассказали, что он запомнился оптимистичным, радостным человеком. По информации близких, несколько месяцев Ноздрачев перенес операцию, но несколько месяцев назад заболел снова и не смог справиться. Похороны Ноздрачева прошли на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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