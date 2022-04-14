Ивана Ноздрачева похоронили на Широкореченском кладбище Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге прошла церемония прощания и похороны бывшего заместителя командующего Уральским военным округом, экс-главу Совета общественной безопасности Свердловской области Ивана Ноздрачева. Об этом сообщили журналисты.

«В Екатеринбурге простились с генерал-майором в отставке Иваном Ноздрачевым», — передает портал Е1.ru. Прощание прошло у Дома офицеров с участием оркестра.

На церемонию приехали высокопоставленные силовики и политики, а также сослуживцы и знакомые Ноздрачева. Они тепло отозвались об умершем и рассказали, что он запомнился оптимистичным, радостным человеком.

По информации близких, несколько месяцев Ноздрачев перенес операцию, но несколько месяцев назад заболел снова и не смог справиться. Похороны Ноздрачева прошли на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Фото: Е1.ru

Фото: Е1.ru