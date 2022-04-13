13 апреля 2022

В Челябинске возбудили дело после смерти ребенка в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Ребенок умер в ковидном отделении Фото:

В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти девятилетней девочки в больнице. По данным следствия, медики ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что и привело к гибели ребенка, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Девочку привезли еще в феврале из Троицка в ковидное отделение горбольницы № 9, она умерла через несколько дней, не смогли спасти. Родители считают, что помощь не была оказана должным образом из-за поздней диагностики заболевания. По их заявлению после обращения в центральным аппарат СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей“)», — рассказал источник.

В пресс-службе минздрава региона в ответ на запрос URA.RU cообщили, что по факту каждой смерти ребенка в медицинских организациях проводится ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи. Областной минздрав не вправе разглашать информацию, относящуюся к следственным действиям. Это находится в компетенции следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.

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В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти девятилетней девочки в больнице. По данным следствия, медики ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что и привело к гибели ребенка, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Девочку привезли еще в феврале из Троицка в ковидное отделение горбольницы № 9, она умерла через несколько дней, не смогли спасти. Родители считают, что помощь не была оказана должным образом из-за поздней диагностики заболевания. По их заявлению после обращения в центральным аппарат СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей“)», — рассказал источник. В пресс-службе минздрава региона в ответ на запрос URA.RU cообщили, что по факту каждой смерти ребенка в медицинских организациях проводится ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи. Областной минздрав не вправе разглашать информацию, относящуюся к следственным действиям. Это находится в компетенции следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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