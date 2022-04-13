В Челябинске возбудили дело после смерти ребенка в больнице

14 апреля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Ребенок умер в ковидном отделении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти девятилетней девочки в больнице. По данным следствия, медики ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что и привело к гибели ребенка, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Девочку привезли еще в феврале из Троицка в ковидное отделение горбольницы № 9, она умерла через несколько дней, не смогли спасти. Родители считают, что помощь не была оказана должным образом из-за поздней диагностики заболевания. По их заявлению после обращения в центральным аппарат СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей“)», — рассказал источник. В пресс-службе минздрава региона в ответ на запрос URA.RU cообщили, что по факту каждой смерти ребенка в медицинских организациях проводится ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи. Областной минздрав не вправе разглашать информацию, относящуюся к следственным действиям. Это находится в компетенции следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти девятилетней девочки в больнице. По данным следствия, медики ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что и привело к гибели ребенка, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Девочку привезли еще в феврале из Троицка в ковидное отделение горбольницы № 9, она умерла через несколько дней, не смогли спасти. Родители считают, что помощь не была оказана должным образом из-за поздней диагностики заболевания. По их заявлению после обращения в центральным аппарат СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей“)», — рассказал источник. В пресс-службе минздрава региона в ответ на запрос URA.RU cообщили, что по факту каждой смерти ребенка в медицинских организациях проводится ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи. Областной минздрав не вправе разглашать информацию, относящуюся к следственным действиям. Это находится в компетенции следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.