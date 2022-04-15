15 апреля 2022
14 апреля 2022

Власти сообщают о гибели еще одного контрактника из Перми

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
Старший пулеметчик Александр Некрасов спас своих товарищей ценой своей жизни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При исполнении своих воинских обязанностей в ходе спецоперации в Донбассе погиб Александр Некрасов, уроженец села Торговище Суксунского района (Пермский край). Информация опубликована на официальном сайте администрации городского округа со ссылкой на информационный портал «Новая жизнь Суксун».

«Его пулемет замолчал… К огромному сожалению, невзирая на самый высокий уровень подготовки, ефрейтор Александр Некрасов не смог уберечь себя. При выполнении боевого задания он в первую очередь думал о сослуживцах. Как оказалось, ценой собственной жизни Саша сумел спасти товарища», — говорится в сообщении.

За свою жизнь старший пулеметчик Александр Некрасов успел трижды побывать в командировке в Сирии, получить множество наград и в октябре 2021 года сдать на краповый берет. У него остались жена и двое детей.

О проведении спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска наносят удары высокоточным оружием исключительно по объектам военной инфраструктуры. Основная задача — избежать жертв среди мирного населения. В то же самое время со стороны Украины продолжаются обстрелы невооруженных граждан. Националисты используют людей в качестве живого щита.

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При исполнении своих воинских обязанностей в ходе спецоперации в Донбассе погиб Александр Некрасов, уроженец села Торговище Суксунского района (Пермский край). Информация опубликована на официальном сайте администрации городского округа со ссылкой на информационный портал «Новая жизнь Суксун». «Его пулемет замолчал… К огромному сожалению, невзирая на самый высокий уровень подготовки, ефрейтор Александр Некрасов не смог уберечь себя. При выполнении боевого задания он в первую очередь думал о сослуживцах. Как оказалось, ценой собственной жизни Саша сумел спасти товарища», — говорится в сообщении. За свою жизнь старший пулеметчик Александр Некрасов успел трижды побывать в командировке в Сирии, получить множество наград и в октябре 2021 года сдать на краповый берет. У него остались жена и двое детей. О проведении спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска наносят удары высокоточным оружием исключительно по объектам военной инфраструктуры. Основная задача — избежать жертв среди мирного населения. В то же самое время со стороны Украины продолжаются обстрелы невооруженных граждан. Националисты используют людей в качестве живого щита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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