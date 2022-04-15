Власти сообщают о гибели еще одного контрактника из Перми

Старший пулеметчик Александр Некрасов спас своих товарищей ценой своей жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При исполнении своих воинских обязанностей в ходе спецоперации в Донбассе погиб Александр Некрасов, уроженец села Торговище Суксунского района (Пермский край). Информация опубликована на официальном сайте администрации городского округа со ссылкой на информационный портал «Новая жизнь Суксун».

«Его пулемет замолчал… К огромному сожалению, невзирая на самый высокий уровень подготовки, ефрейтор Александр Некрасов не смог уберечь себя. При выполнении боевого задания он в первую очередь думал о сослуживцах. Как оказалось, ценой собственной жизни Саша сумел спасти товарища», — говорится в сообщении.

За свою жизнь старший пулеметчик Александр Некрасов успел трижды побывать в командировке в Сирии, получить множество наград и в октябре 2021 года сдать на краповый берет. У него остались жена и двое детей.

О проведении спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска наносят удары высокоточным оружием исключительно по объектам военной инфраструктуры. Основная задача — избежать жертв среди мирного населения. В то же самое время со стороны Украины продолжаются обстрелы невооруженных граждан. Националисты используют людей в качестве живого щита.