В Екатеринбурге подростков будут учить рисовать мультфильмы

15 апреля 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Школа анимации Свердловской киностудии пока находится на стадии разработки Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге подростков хотят обучать рисованию мультфильмов. Планами на будущее поделилась генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. «В наших планах есть школа анимации для подростков. Пока проект находится на стадии переговоров. Мы ищем людей, которые могли бы на постоянной основе учить детей», — сообщила представительница киностудии. По ее словам, потребуется некоторое время, чтобы создать учебную программу и организовать классы. Как рассказала Ольга Ерофеева-Муравьева, школа анимации даст подросткам возможность не только освоить желаемое хобби, но и поможет реализовать себя и найти единомышленников. «Нам важно не просто обучить, но и дать дорогу талантливым ребятам», — рассказала генеральный продюсер. С апреля 2021 году Свердловская киностудия начала активную «перезагрузку». Толчком к развитию стала смена высшего руководства киностудии. В настоящий момент учреждение запустило киношколу, занимается развитием инфраструктуры для кинопроизводства и параллельно работает над тремя фильмами. Одной из таких работ стала социальная драма «Сломя голову», для которой сейчас ищут актеров на главные роли. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге подростков хотят обучать рисованию мультфильмов. Планами на будущее поделилась генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. «В наших планах есть школа анимации для подростков. Пока проект находится на стадии переговоров. Мы ищем людей, которые могли бы на постоянной основе учить детей», — сообщила представительница киностудии. По ее словам, потребуется некоторое время, чтобы создать учебную программу и организовать классы. Как рассказала Ольга Ерофеева-Муравьева, школа анимации даст подросткам возможность не только освоить желаемое хобби, но и поможет реализовать себя и найти единомышленников. «Нам важно не просто обучить, но и дать дорогу талантливым ребятам», — рассказала генеральный продюсер. С апреля 2021 году Свердловская киностудия начала активную «перезагрузку». Толчком к развитию стала смена высшего руководства киностудии. В настоящий момент учреждение запустило киношколу, занимается развитием инфраструктуры для кинопроизводства и параллельно работает над тремя фильмами. Одной из таких работ стала социальная драма «Сломя голову», для которой сейчас ищут актеров на главные роли.