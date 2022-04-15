В Екатеринбурге подростков будут учить рисовать мультфильмы

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Предпоказ мультфильма
Школа анимации Свердловской киностудии пока находится на стадии разработки Фото:

В Екатеринбурге подростков хотят обучать рисованию мультфильмов. Планами на будущее поделилась генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

«В наших планах есть школа анимации для подростков. Пока проект находится на стадии переговоров. Мы ищем людей, которые могли бы на постоянной основе учить детей», — сообщила представительница киностудии. По ее словам, потребуется некоторое время, чтобы создать учебную программу и организовать классы.

Как рассказала Ольга Ерофеева-Муравьева, школа анимации даст подросткам возможность не только освоить желаемое хобби, но и поможет реализовать себя и найти единомышленников. «Нам важно не просто обучить, но и дать дорогу талантливым ребятам», — рассказала генеральный продюсер.

С апреля 2021 году Свердловская киностудия начала активную «перезагрузку». Толчком к развитию стала смена высшего руководства киностудии. В настоящий момент учреждение запустило киношколу, занимается развитием инфраструктуры для кинопроизводства и параллельно работает над тремя фильмами. Одной из таких работ стала социальная драма «Сломя голову», для которой сейчас ищут актеров на главные роли.

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В Екатеринбурге подростков хотят обучать рисованию мультфильмов. Планами на будущее поделилась генеральный продюсер киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева. «В наших планах есть школа анимации для подростков. Пока проект находится на стадии переговоров. Мы ищем людей, которые могли бы на постоянной основе учить детей», — сообщила представительница киностудии. По ее словам, потребуется некоторое время, чтобы создать учебную программу и организовать классы. Как рассказала Ольга Ерофеева-Муравьева, школа анимации даст подросткам возможность не только освоить желаемое хобби, но и поможет реализовать себя и найти единомышленников. «Нам важно не просто обучить, но и дать дорогу талантливым ребятам», — рассказала генеральный продюсер. С апреля 2021 году Свердловская киностудия начала активную «перезагрузку». Толчком к развитию стала смена высшего руководства киностудии. В настоящий момент учреждение запустило киношколу, занимается развитием инфраструктуры для кинопроизводства и параллельно работает над тремя фильмами. Одной из таких работ стала социальная драма «Сломя голову», для которой сейчас ищут актеров на главные роли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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