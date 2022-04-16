В Пермском крае появится новый туристический маршрут

С дорогой из Перми тур займет по времени 19 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Государственном природном заповеднике «Вишерский» (Пермский край) в расписании речного трамвайчика на этот сезон появился новый маршрут по Вишере — от Красновишерска до поселка Вишерогорск. Об этом сообщили в официальной группе заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

«Открыт прием заявок на речное путешествие до поселка Вишерогорск. Целых четыре часа речной прогулки по живописной Вишере», — сообщили в группе.

Путешествие по реке до Вишерогорска нельзя приобрести отдельно с выездом из Красновишерска. Оно является частью туристического маршрута от оператора «Парма Тревел». Выезд — из Перми. Сама прогулка на речном трамвайчике займет четыре часа по маршруту Красновишерск — камень Ветлан — камень Малый Ветлан — камень Говорливый — камень Кедровец — Вишерогорск.

Путевка выходного дня также включает обзорную экскурсию по Красновишерску, посещение музея природы заповедника, зимнего сада, храма Петра и Павла в поселке Морчаны, выставочного зала (картинной галереи) и сквера В.Т. Шаламова. Все путешествие займет 19 часов. Стоимость путевки «Все включено» — 5600 рублей. По желанию из программы можно исключить питание и посещение музея и оранжереи, тогда путевка будет дешевле на 650 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ранней весны любители экстрима в Пермском крае начнут сезон сплавов раньше. Это связано с тем, что пик уровня воды может пройти быстрее — 23—24 апреля.