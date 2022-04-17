Силовики раскрыли, как челябинский маньяк приучал себя к крови

Своих жертв Анатолий Шанауров убивал молотком (фото из архива) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Житель Миасса (Челябинская область) Анатолий Шанауров, убивший шестерых человек молотком, стал героем документального фильма «Смерть и молот» на федеральном канале. Следователи сообщили, что серийный маньяк держал город в страхе и приучал себя не боятся крови своих жертв.

«Летом 2020 года Миасс тонул в крови. Каждые три дня новая смерть. Шесть человек были забиты молотком в течении 18 дней и каждый житель боялся, что он будет следующий. Полицейские, расследовавшие это дело, признаются, что никогда не забудут этот дело», — заявили ведущие передачи фильма «Смерть и молот» на телеканале НТВ.

По словам следователя Сергея Васильева, прежде чем Шанауров начал убивать случайных людей, встреченных на улице, маньяк тренировался на кошках. На его счету несколько десятков животных, которых он также убивал молотком, смотря им в глаза, и тем самым приучая себя не боятся крови.

«Когда его арестовали и допрашивали, я спросил его, а меня бы ты тоже убил? Он ответил, что убил бы. У него с детства психоэмоциональная травма из-за жестокого отца, который их предал с матерью. Он даже не помнит лиц своих жертв, на них он тоже тренировался. Главной целью для него был его начальник автосервиса Петрович, которого он планировал убить с особой жестокостью», — заявил Васильев.

Первой жертвой Шанаурова стал Артем Г. Когда полиция нашла его тело, то от его головы практически ничего не осталось — было очень сложно его опознать. В полиции первоначально подумали, что мужчина стал жертвой ДТП, но экспертиза показала, что многочисленные травмы были нанесены тупым предметом.

Житель Миасса приговорен к пожизненному лишению свободы. Шанауров, 1990 года рождения, признан виновным в умышленном причинении смерти шести лицам (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ). Как следует из материала суда, осужденный разработал план нападения и убийства лиц, ведущих асоциальный образ жизни или злоупотребляющих спиртными напитками из-за неприязни.

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