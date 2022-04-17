В думе Сургута опасаются срыва ремонтной кампании в школах

В Сургуте депутаты переживают из-за предстоящей ремонтной кампании в школах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сургутские депутаты опасаются проблем с предстоящей ремонтной кампанией в школах из-за роста цен на строительные материалы. Эту ситуацию они вместе с чиновниками обсудили на заседании социального комитета в городской думе.

В Сургуте ремонтная кампания по школам предусматривает работы на 17 объектах. В восьми случаях из них — это капитальный ремонт. В общей сложности, на все образовательные учреждения выделено порядка 210 млн рублей из городского бюджета. «Что будем делать если подрядчик по результатам конкурса не сможет вписать в смету, которую запланировал?», — поинтересовался у чиновников депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко.

Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений мэрии Сургута Сергей Алексеев согласился с народным избранником, что подобные риски есть, но мэрия предприняла все необходимые меры. «Все сметы проходят экспертизу и тут уже 50% на 50%. Есть риски в связи с экономическими событиями сегодня. Но мы не имеем право перескочить через стоимость экспертизы. Будет однозначно аукцион проведен через те суммы, которые нам утвердят. Сегодня подрядчик рассматривает свою материальную базу, состояние цен на рынке и это его риски, если он входит на аукцион», — прокомментировал Алексеев.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Сургута Михаил Бехтин предложил ввести в школах уроки мужества. Чиновники пообещали реализовать его идею.