В кинотеатрах Перми зрителей заманивают экзотической едой

19 апреля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Новые снеки можно будет попробовать в четырех кинотеатрах Перми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В пермских кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино/Синема Парк» начали продавать индийские снеки. Об этом рассказали в аккаунте ТРК «Семья» в социальной сети «ВКонтакте». «Такого еще не было! Эксклюзивная линейка индийских снеков уже ждет вас в кинобарах сети! Пряный вкус Папариса и изысканная сладость Бурфи сделают ваш просмотр фильма незабываемым», — рассказали в сообществе. Paparis — это хрустящие чипсы, а Бурфи — это ореховая помадка, популярный десерт индийской кухни. Она может быть из арахиса, тыквенных семечек, кокоса. Новые снеки можно будет купить в кинотеатрах ТРК «Семья», «Планета», «Колизей» и КТ «Кристалл». Стоит отметить, что кроме индийских снеков в кинотеатрах появились и индийские фильмы. К примеру, сейчас на экранах пермских «Синема Парк» все желающие могут посмотреть криминальный боевик индийского производства «K.G.F: Chapter 2» (оригинальная версия на хинди с субтитрами). Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В пермских кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино/Синема Парк» начали продавать индийские снеки. Об этом рассказали в аккаунте ТРК «Семья» в социальной сети «ВКонтакте». «Такого еще не было! Эксклюзивная линейка индийских снеков уже ждет вас в кинобарах сети! Пряный вкус Папариса и изысканная сладость Бурфи сделают ваш просмотр фильма незабываемым», — рассказали в сообществе. Paparis — это хрустящие чипсы, а Бурфи — это ореховая помадка, популярный десерт индийской кухни. Она может быть из арахиса, тыквенных семечек, кокоса. Новые снеки можно будет купить в кинотеатрах ТРК «Семья», «Планета», «Колизей» и КТ «Кристалл». Стоит отметить, что кроме индийских снеков в кинотеатрах появились и индийские фильмы. К примеру, сейчас на экранах пермских «Синема Парк» все желающие могут посмотреть криминальный боевик индийского производства «K.G.F: Chapter 2» (оригинальная версия на хинди с субтитрами).