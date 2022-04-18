18 апреля 2022
16 апреля 2022

В кинотеатрах Перми зрителей заманивают экзотической едой

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день работы кинотеатра после ограничительных мер. Екатеринбург, кинотеатр, кино, премьер зал
Новые снеки можно будет попробовать в четырех кинотеатрах Перми Фото:

В пермских кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино/Синема Парк» начали продавать индийские снеки. Об этом рассказали в аккаунте ТРК «Семья» в социальной сети «ВКонтакте».

«Такого еще не было! Эксклюзивная линейка индийских снеков уже ждет вас в кинобарах сети! Пряный вкус Папариса и изысканная сладость Бурфи сделают ваш просмотр фильма незабываемым», — рассказали в сообществе.

Paparis — это хрустящие чипсы, а Бурфи — это ореховая помадка, популярный десерт индийской кухни. Она может быть из арахиса, тыквенных семечек, кокоса. Новые снеки можно будет купить в кинотеатрах ТРК «Семья», «Планета», «Колизей» и КТ «Кристалл».

Стоит отметить, что кроме индийских снеков в кинотеатрах появились и индийские фильмы. К примеру, сейчас на экранах пермских «Синема Парк» все желающие могут посмотреть криминальный боевик индийского производства «K.G.F: Chapter 2» (оригинальная версия на хинди с субтитрами).

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В пермских кинотеатрах объединенной сети «Формула Кино/Синема Парк» начали продавать индийские снеки. Об этом рассказали в аккаунте ТРК «Семья» в социальной сети «ВКонтакте». «Такого еще не было! Эксклюзивная линейка индийских снеков уже ждет вас в кинобарах сети! Пряный вкус Папариса и изысканная сладость Бурфи сделают ваш просмотр фильма незабываемым», — рассказали в сообществе. Paparis — это хрустящие чипсы, а Бурфи — это ореховая помадка, популярный десерт индийской кухни. Она может быть из арахиса, тыквенных семечек, кокоса. Новые снеки можно будет купить в кинотеатрах ТРК «Семья», «Планета», «Колизей» и КТ «Кристалл». Стоит отметить, что кроме индийских снеков в кинотеатрах появились и индийские фильмы. К примеру, сейчас на экранах пермских «Синема Парк» все желающие могут посмотреть криминальный боевик индийского производства «K.G.F: Chapter 2» (оригинальная версия на хинди с субтитрами).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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