РЕН ТВ раскрыл махинации Грудинина с недвижимостью

19 апреля 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Павла Грудинина заподозрили в махинациях с недвижимостью совместно с адвокатом Ольгой Марасановой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина» заподозрил Павла Грудинина в махинациях с недвижимостью. Российский предприниматель продал десятки квартир людям из ближайшего окружения по цене в два с половиной раза ниже рыночной. Теперь совхоз требует от экс-руководителя 23,5 миллиона рублей. «Совхоз имени Ленина требует от своего бывшего руководителя Павла Грудинина и его юриста 23,5 миллиона рублей, после того как выплыла наружу очередная схема обогащения миллиардера. Речь идет о нескольких квартирах, которые изначально строились для жителей поселка, а оказались в собственности у некой случайной фирмы», — сообщает РЕН ТВ. На новом жилом комплексе, состоящем из сотен квартир, Совхоз планировал заработать, однако потерял больше двух миллиардов рублей. «Значительная часть жилья странным образом оказалась в собственности не сотрудников, а друзей и родственников Павла Грудинина», — отмечается в расследовании. Так, компании «Консалт-Траст» и «Юридический консалтинг и поддержка», которыми руководит адвокат Ольга Марасанова, заключили с совхозом договор долевого участия. Купив квартиры по заниженной цене, через полгода фирмы продали квартиры значительно дороже. Ранее экс-работники и акционеры Совхоза имени Ленина обвинили директора Павла Грудинина в мошенничестве с недвижимостью предприятия. Десятки квартир по низкой стоимости продали его близким родственникам и бизнес-партнеру. В декабре 2021 года Грудинина уличили в еще одной махинации. Арбитражный апелляционный суд признал законным решение об оценке 974 тысяч акций, принадлежащих директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Суд оценил акции в 630 млн рублей. При этом сам Грудинин заявил, что его пакет акций стоит 4,8 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Закрытое акционерное общество «Совхоз имени Ленина» заподозрил Павла Грудинина в махинациях с недвижимостью. Российский предприниматель продал десятки квартир людям из ближайшего окружения по цене в два с половиной раза ниже рыночной. Теперь совхоз требует от экс-руководителя 23,5 миллиона рублей. «Совхоз имени Ленина требует от своего бывшего руководителя Павла Грудинина и его юриста 23,5 миллиона рублей, после того как выплыла наружу очередная схема обогащения миллиардера. Речь идет о нескольких квартирах, которые изначально строились для жителей поселка, а оказались в собственности у некой случайной фирмы», — сообщает РЕН ТВ. На новом жилом комплексе, состоящем из сотен квартир, Совхоз планировал заработать, однако потерял больше двух миллиардов рублей. «Значительная часть жилья странным образом оказалась в собственности не сотрудников, а друзей и родственников Павла Грудинина», — отмечается в расследовании. Так, компании «Консалт-Траст» и «Юридический консалтинг и поддержка», которыми руководит адвокат Ольга Марасанова, заключили с совхозом договор долевого участия. Купив квартиры по заниженной цене, через полгода фирмы продали квартиры значительно дороже. Ранее экс-работники и акционеры Совхоза имени Ленина обвинили директора Павла Грудинина в мошенничестве с недвижимостью предприятия. Десятки квартир по низкой стоимости продали его близким родственникам и бизнес-партнеру. В декабре 2021 года Грудинина уличили в еще одной махинации. Арбитражный апелляционный суд признал законным решение об оценке 974 тысяч акций, принадлежащих директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Суд оценил акции в 630 млн рублей. При этом сам Грудинин заявил, что его пакет акций стоит 4,8 млрд рублей.