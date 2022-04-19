Вооруженные силы РФ приступили к штурму мариупольского комбината «Азовсталь»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные начали новый этап спецоперации на Украине. Спецгруппы приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 апреля.
- Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области. В результате обстрела оказалось разрушено несколько домов, есть пострадавшие, сообщает телеканал «Звезда». Сообщается также о раненых среди мирного населения.
- Силы ДНР и солдаты Вооруженных сил РФ приступили к штурму завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные начали новый этап спецоперации на Украине. Следующая фаза этой операции начинается, и сейчас будет важный момент, отметил он.
- Правительствам России и Украины следует установить перемирие в честь Пасхи и открыть гуманитарные коридоры в течение четырех недель. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
- Благодаря открытым Россией гумкоридорам 120 мариупольцев смогли выйти из подвалов домов, примыкающих к комбинату «Азовсталь». Руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров сообщил, что 140 мирных жителей соседних с «Азовсталью» домов смогли эвакуироваться по гумкоридорам, воспользовавшись введенным «режимом тишины».
- Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) планируют устроить «чудовищную» провокацию в Одессе. Отмечается, что СБУ также планирует привлечь большое количество журналистов из западных СМИ.
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