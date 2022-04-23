Власти Перми готовы провести День города в допандемийном формате

Концертная программа обойдется краевым властям в 3,5 млн рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми в День города, который отмечается 12 июня, впервые с начала пандемии коронавируса должны пройти массовые торжества, включающие большой концерт на одной из центральных площадок. На официальном сайте госзакупок (ЕИС) опубликованы контракты на техническое обеспечение проведения мероприятия, оформление и установку сцены, звуковой техники, закупку фейерверков, организацию спецэффектов и охранные услуги.

Заказчиком выступает «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий». Кроме того, на сайте размещены конкурсы по проведению Дня Победы. Согласно документам, все главные июньские праздники, включая День России, в этом году пройдут с участием привлеченных зрителей, а не в формате онлайн.

Концертная программа в честь Дня Победы обойдется властям примерно в 3,5 миллиона рублей и еще 104 тысячи потратят на спецэффекты. На праздничный фейерверк — 940 тысяч. На проведение Дня города и Дня России предусмотрено 3 миллиона 723 тысячи рублей, на спецэффекты — еще 410 тысяч. Запуск высотного фейерверка вечером 12 июня обойдется пермской администрации в 916 тысяч рублей.

URA.RU сообщало ранее о том, что краевые власти разрешили пермякам в общественных местах не носить перчатки в качестве средств индивидуальной защиты. Изменения в указ губернатора об ограничительных мерах Дмитрий Махонин внес 28 февраля.