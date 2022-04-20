Полиция объяснила массовую проверку денег екатеринбуржцев

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Полиция предупредила, что в Екатеринбурге могут орудовать фальшивомонетчики Фото:

В магазинах Екатеринбурга начали записывать номера пятитысячных купюр, чтобы остановить фальшивомонетчиков, которые обманывают продавцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Свердловской области.

«Это одна из мер борьбы с фальшивомонетчиками наряду с фиксацией времени прибытия купюры. Это поможет выявить, когда и кто принес фальшивую купюру», — сообщили в пресс-группе.

Правоохранители порекомендовали предприятиям проверять номера не только у пятитысячных купюр, но и банкнот номиналом 2000 рублей. Это связано с тем, что в Екатеринбурге могут орудовать злоумышленники. В полиции предупредили, что фальшивомонетчикам грозит до 15 лет лишения свободы. Екатеринбуржцы могут нарушить закон, даже если попытаются разменять чужую фальшивую купюру.

Ранее читатели URA.RU сообщили, что в магазине торговой сети «Мегамарт» кассиры записывают номера пятитысячных купюр. Там не стали объяснять, зачем это делается.

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В магазинах Екатеринбурга начали записывать номера пятитысячных купюр, чтобы остановить фальшивомонетчиков, которые обманывают продавцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Свердловской области. «Это одна из мер борьбы с фальшивомонетчиками наряду с фиксацией времени прибытия купюры. Это поможет выявить, когда и кто принес фальшивую купюру», — сообщили в пресс-группе. Правоохранители порекомендовали предприятиям проверять номера не только у пятитысячных купюр, но и банкнот номиналом 2000 рублей. Это связано с тем, что в Екатеринбурге могут орудовать злоумышленники. В полиции предупредили, что фальшивомонетчикам грозит до 15 лет лишения свободы. Екатеринбуржцы могут нарушить закон, даже если попытаются разменять чужую фальшивую купюру. Ранее читатели URA.RU сообщили, что в магазине торговой сети «Мегамарт» кассиры записывают номера пятитысячных купюр. Там не стали объяснять, зачем это делается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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