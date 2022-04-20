Полиция объяснила массовую проверку денег екатеринбуржцев

Полиция предупредила, что в Екатеринбурге могут орудовать фальшивомонетчики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В магазинах Екатеринбурга начали записывать номера пятитысячных купюр, чтобы остановить фальшивомонетчиков, которые обманывают продавцов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Свердловской области.

«Это одна из мер борьбы с фальшивомонетчиками наряду с фиксацией времени прибытия купюры. Это поможет выявить, когда и кто принес фальшивую купюру», — сообщили в пресс-группе.

Правоохранители порекомендовали предприятиям проверять номера не только у пятитысячных купюр, но и банкнот номиналом 2000 рублей. Это связано с тем, что в Екатеринбурге могут орудовать злоумышленники. В полиции предупредили, что фальшивомонетчикам грозит до 15 лет лишения свободы. Екатеринбуржцы могут нарушить закон, даже если попытаются разменять чужую фальшивую купюру.

Ранее читатели URA.RU сообщили, что в магазине торговой сети «Мегамарт» кассиры записывают номера пятитысячных купюр. Там не стали объяснять, зачем это делается.