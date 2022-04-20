Тагильчанин из ревности сжег Mercedes соперника. Фото, видео

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Канистра с жидкостью. Екатеринбург, бензин, топливо, канистра
Тагильчанин облил автомобиль бензином и поджег (архивное фото) Фото:

Житель Нижнего Тагила облил горючим и сжег Mercedes-Benz знакомого, потому что приревновал к мужчине свою бывшую девушку. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый устроил поджог вечером после застолья, уничтожив переднюю часть автомобиля. «Доставленный в отдел полиции мужчина признался, что совершил преступление из чувства ревности. Таким образом он хотел отомстить бывшей возлюбленной, что предпочла ему другого», — рассказал Горелых.

Действия тагильчанина попали на камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, на восстановление автомобиля понадобится 200 тысяч рублей. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото:

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Житель Нижнего Тагила облил горючим и сжег Mercedes-Benz знакомого, потому что приревновал к мужчине свою бывшую девушку. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Подозреваемый устроил поджог вечером после застолья, уничтожив переднюю часть автомобиля. «Доставленный в отдел полиции мужчина признался, что совершил преступление из чувства ревности. Таким образом он хотел отомстить бывшей возлюбленной, что предпочла ему другого», — рассказал Горелых. Действия тагильчанина попали на камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, на восстановление автомобиля понадобится 200 тысяч рублей. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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