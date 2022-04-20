Тагильчанин облил автомобиль бензином и поджег (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Нижнего Тагила облил горючим и сжег Mercedes-Benz знакомого, потому что приревновал к мужчине свою бывшую девушку. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подозреваемый устроил поджог вечером после застолья, уничтожив переднюю часть автомобиля. «Доставленный в отдел полиции мужчина признался, что совершил преступление из чувства ревности. Таким образом он хотел отомстить бывшей возлюбленной, что предпочла ему другого», — рассказал Горелых.

Действия тагильчанина попали на камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, на восстановление автомобиля понадобится 200 тысяч рублей. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области