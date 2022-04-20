Житель Нижнего Тагила облил горючим и сжег Mercedes-Benz знакомого, потому что приревновал к мужчине свою бывшую девушку. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Подозреваемый устроил поджог вечером после застолья, уничтожив переднюю часть автомобиля. «Доставленный в отдел полиции мужчина признался, что совершил преступление из чувства ревности. Таким образом он хотел отомстить бывшей возлюбленной, что предпочла ему другого», — рассказал Горелых.
Действия тагильчанина попали на камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, на восстановление автомобиля понадобится 200 тысяч рублей. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Житель Нижнего Тагила облил горючим и сжег Mercedes-Benz знакомого, потому что приревновал к мужчине свою бывшую девушку. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Подозреваемый устроил поджог вечером после застолья, уничтожив переднюю часть автомобиля. «Доставленный в отдел полиции мужчина признался, что совершил преступление из чувства ревности. Таким образом он хотел отомстить бывшей возлюбленной, что предпочла ему другого», — рассказал Горелых. Действия тагильчанина попали на камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, на восстановление автомобиля понадобится 200 тысяч рублей. Если вину подозреваемого докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.