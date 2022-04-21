Мэр Екатеринбурга поручил устроить на работу дворника-инвалида

Жители Компрессорного, где живет Антон Бурдин, называют его народным дворником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга из-за диагноза ДЦП не мог устроиться на работу. История тронула мэра города Алексея Орлова, поэтому он решил помочь мужчине, сообщается в официальном telegram-канале главы Екатеринбурга.

«Антон Бурдин регулярно берет в руки метлу, мешки и убирает мусор в сквере за своим домом. Когда я узнал эту историю, то был очень тронут. Антон рассказал журналистам, что пытался устроиться дворником, но не получилось. Дал поручение главе администрации Октябрьского района решить вопрос с трудоустройством», — рассказал Алексей Орлов у себя в telegram-канале.

Антон Бурдин живет в Компрессорном. Мужчина является инвалидом второй группы — у него ДЦП. Он добровольно решил прибираться в местном сквере, и получил поддержку соседей. Кто-то просто благодарил, а кто-то привозил мусорные мешки и скидывал деньги на новый инвентарь, сообщал портал E1. В администрации Октябрьского района изданию объяснили, что на уборку лесопарка, где решил самостоятельно прибраться Бурдин, в этом году деньги не выделяли.