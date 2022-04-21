Пермяки сожгли гостиницу, чтобы получить страховку 12 млн рублей

Страховку поджигатели получили, но обман вскрылся Фото: Анна Майорова © URA.RU

Три жителя Перми — отец и двое сыновей — решили обмануть страховую компанию. Они подожгли свою же гостиницу, чтобы получить страховую выплату — 12 миллионов рублей. Но, план не удался. Теперь они будут отбывать сроки в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В конце 2016 года пермяк продумал детальный план по поджогу своего застрахованного здания кафе-гостиницы, расположенного в Соликамском районе Пермского края. Он подготовил все необходимое, включая канистры с бензином, и поручил поджечь здание своим детям, которые и выполнили его просьбу», — рассказали в пресс-службе.

После пожара хозяин сгоревшей гостиницы обратился в страховую компанию. Через Арбитражный суд Пермского края ему удалось взыскать со страховщика даже больше 12 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Но схему раскрыли и всех троих осудили за мошенничество в особо крупном размере.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы, его взрослого сына — к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. А второму сыну, которому на момент преступления еще не было 18 лет, назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 15% в доход государства. Также поджигатели теперь обязаны вернуть страховой компании 12,5 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что обиженный на свое увольнение пермяк решил поджечь машину своего начальника. В итоге получил тюремный срок.

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