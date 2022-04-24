Пермяк в суде соврал о смерти друга

Пермяк соврал в суде о смерти друга Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Житель Перми в суде соврал о смерти друга. При этом мужчина знал, что приятель на самом деле жив. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю.

«Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Перми, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля)», — написано в сообщении ведомства.

Следователями было установлено, что мужчина в суде выступил в качестве свидетеля по гражданскому делу по установлению факта и даты смерти своего приятеля. Заранее обвиняемый был предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний, но при этом все равно соврал суду о смерти своего друга. На данный момент расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало о женщине, которая соврала суду, чтобы защитить своего знакомого. Мужчина вступил в половую связь с несовершеннолетней, чтобы защитить жительница одного из тюменских сел соврала в суде о том, что не сообщала мужчине возраст пострадавшей.