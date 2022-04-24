В ХМАО депутата избрали главой города

В Покачах избрали нового главу города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат думы города Покачи избран мэром на внеочередном заседании представительного органа власти. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской службы и кадровой политики Югры.

«Конкурсной процедурой предусмотрено, что для голосования комиссия должна предложить депутатам не менее двух кандидатур на пост главы города. За апрель документы на конкурс подали четыре человека: Виктор Таненков, Жалауддин Абдуразаков, Наиль Вафин, Елена Александрова. Сегодня мы решили, что все четверо имеют право участвовать в голосовании», — прокомментировал ход конкурса директор Депгосслужбы Югры Александр Деменко. Депутаты Покачей единогласно проголосовали за Виктора Таненкова.

Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта стало известно о том, что глава Покачей Владимир Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала это решение.