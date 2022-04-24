В ХМАО депутата избрали главой города

Депутат думы города Покачи избран мэром на внеочередном заседании представительного органа власти. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской службы и кадровой политики Югры.
«Конкурсной процедурой предусмотрено, что для голосования комиссия должна предложить депутатам не менее двух кандидатур на пост главы города. За апрель документы на конкурс подали четыре человека: Виктор Таненков, Жалауддин Абдуразаков, Наиль Вафин, Елена Александрова. Сегодня мы решили, что все четверо имеют право участвовать в голосовании», — прокомментировал ход конкурса директор Депгосслужбы Югры Александр Деменко. Депутаты Покачей единогласно проголосовали за Виктора Таненкова.
Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта стало известно о том, что глава Покачей Владимир Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала это решение.
Депутат думы города Покачи избран мэром на внеочередном заседании представительного органа власти. Об этом сообщается в telegram-канале департамента гражданской службы и кадровой политики Югры. «Конкурсной процедурой предусмотрено, что для голосования комиссия должна предложить депутатам не менее двух кандидатур на пост главы города. За апрель документы на конкурс подали четыре человека: Виктор Таненков, Жалауддин Абдуразаков, Наиль Вафин, Елена Александрова. Сегодня мы решили, что все четверо имеют право участвовать в голосовании», — прокомментировал ход конкурса директор Депгосслужбы Югры Александр Деменко. Депутаты Покачей единогласно проголосовали за Виктора Таненкова. Ранее URA.RU сообщало, что 28 марта стало известно о том, что глава Покачей Владимир Степура написал заявление об отставке. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала это решение.