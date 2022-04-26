Депутаты просят уральского полпреда Владимира Якушева вмешаться в конфликт мэрии и прокуратуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты думы Нефтеюганска написали обращение уральскому полпреду Владимиру Якушеву, где пожаловались на репрессии прокуратуры в адрес нового главы города Эльвиры Бугай и ее подчиненных. Документ был единогласно принят на заседании нефтеюганской думы, и его копия имеется в распоряжении URA.RU.

Нефтеюганские депутаты считают, что новая команда мэрии пытается навести порядок в городе, выявляет многочисленные нарушения в работе подведомственных учреждений, а межрайонная прокуратура вставляет чиновникам палки в колеса. «Все выявленные и описанные факты нарушений законодательства сотрудниками прокуратуры не замечаются, необходимые действия для восстановления справедливости и законности не принимаются. Наоборот, чиновники и руководители, выявившие факты коррупции и нарушений стали подвергаться колоссальному давлению со стороны прокуратуры. Самого главу города, ведущего активную деятельность, регулярно пытаются привлечь к административной ответственности», — указано в обращении.

Народные избранники просят уральского полпреда разобраться в сложившейся ситуации и дать оценку указанным фактам. «В сущности, работу администрации города просто пытаются парализовать и обозначить вектор нетерпимости к совершенным правонарушениям предшественников», — считают нефтеюганские депутаты.

У председателя думы Нефтеюганска Рафаэля Галиева выключен мобильный телефон. Глава города Эльвира Бугай не ответила на телефонный звонок. В пресс-службе прокуратуры ХМАО также не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что новый мэр Нефтеюганска — Эльвира Бугай была избрана на эту должность в конце 2021 года. Причем конкурс по выборам главы города пришлось проводить два раза.

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