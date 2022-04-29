Екатеринбуржцы сделали мемы из ответа барда Новикова Соловьеву. «Ваша хрюканина нарушает законы»

30 апреля 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Подборку самых ярких комментариев выложил екатеринбургский telegram-канал Фото: Анна Майорова © URA.RU Пользователи интернета разобрали на цитаты видеообращение уральского шансонье Александра Новикова к телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». «Это я записываю слово „хрюканина“ в свой словарь любимых смешных слов», — этот и подобные комментарии появились в twitter-аккаунтах свердловчан. «Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. <…> Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка <…> они бы тебе по-другому сказали: „Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало“. Ну, тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна», — сказал Новиков в своем обращении к Соловьеву. Подборку ярких комментариев к этому видео опубликовал telegram-канал «Свет Екатеринбург». Видео оказалось познавательным для многих Скрин из telegram-канала «Свет Екатеринбург» Для программы Владимира Соловьева придумали новое название Скрин из telegram-канала «Свет Екатеринбург» В твиттере появыилось много мемов Скрин из telegram-канала «Свет Екатеринбург» Подростки оценили новый сленг Скрин из telegram-канала «Свет Екатеринбург» Фантазия пользователей не иссякает Скрин из telegram-канала «Свет Екатеринбург» Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». За губернатора заступился известный уральский шансонье Александр Новиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Пользователи интернета разобрали на цитаты видеообращение уральского шансонье Александра Новикова к телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». «Это я записываю слово „хрюканина“ в свой словарь любимых смешных слов», — этот и подобные комментарии появились в twitter-аккаунтах свердловчан. «Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. <…> Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка <…> они бы тебе по-другому сказали: „Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало“. Ну, тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна», — сказал Новиков в своем обращении к Соловьеву. Подборку ярких комментариев к этому видео опубликовал telegram-канал «Свет Екатеринбург». Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». За губернатора заступился известный уральский шансонье Александр Новиков.