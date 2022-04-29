29 апреля 2022

Екатеринбуржцы сделали мемы из ответа барда Новикова Соловьеву. «Ваша хрюканина нарушает законы»

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Подборку самых ярких комментариев выложил екатеринбургский telegram-канал Фото:

Пользователи интернета разобрали на цитаты видеообращение уральского шансонье Александра Новикова к телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». «Это я записываю слово „хрюканина“ в свой словарь любимых смешных слов», — этот и подобные комментарии появились в twitter-аккаунтах свердловчан.

«Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. <…> Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка <…> они бы тебе по-другому сказали: „Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало“. Ну, тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна», — сказал Новиков в своем обращении к Соловьеву.

Подборку ярких комментариев к этому видео опубликовал telegram-канал «Свет Екатеринбург».

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Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». За губернатора заступился известный уральский шансонье Александр Новиков.

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Пользователи интернета разобрали на цитаты видеообращение уральского шансонье Александра Новикова к телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты». «Это я записываю слово „хрюканина“ в свой словарь любимых смешных слов», — этот и подобные комментарии появились в twitter-аккаунтах свердловчан. «Касаемо замечания губернатора Евгения Куйвашева: он совершенно корректно, насколько позволяет ему его должность, посоветовал тебе, Владимир, следить за языком. А ты перешел на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону Уралмаша. <…> Если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка <…> они бы тебе по-другому сказали: „Слышь ты, штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало“. Ну, тебе же сказали не так. А ты перешел на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна», — сказал Новиков в своем обращении к Соловьеву. Подборку ярких комментариев к этому видео опубликовал telegram-канал «Свет Екатеринбург». Резонансные слова Соловьева о Екатеринбурге прозвучали 27 апреля. Ведущий попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона, заявив, что «ему [Куйвашеву] имеет смысл немножко в себя прийти». За губернатора заступился известный уральский шансонье Александр Новиков.
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