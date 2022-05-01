Губернатор Моор обратился к тюменским мусульманам

02 мая 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Александр Моор поздравил мусульман с праздником Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником «Ураза-байрам». Пост с поздравлениями он опубликовал в своем telegram-канале. «Поздравляю мусульман Тюменской области с праздником Ураза-байрам! Он символизирует духовное совершенствование, милосердие, искренность и великодушие. Это истинные ценности на все времена. Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия! Пусть сбудутся все надежды и ожидания», — написал губернатор. Намазы (праздничные богослужения — прим. ред.) будут проходить в действующих мечетях 2 мая. Ранее URA.RU писало о том, что президент Владимир Путин обратился к российским мусульманам. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником «Ураза-байрам». Пост с поздравлениями он опубликовал в своем telegram-канале. «Поздравляю мусульман Тюменской области с праздником Ураза-байрам! Он символизирует духовное совершенствование, милосердие, искренность и великодушие. Это истинные ценности на все времена. Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия! Пусть сбудутся все надежды и ожидания», — написал губернатор. Намазы (праздничные богослужения — прим. ред.) будут проходить в действующих мечетях 2 мая. Ранее URA.RU писало о том, что президент Владимир Путин обратился к российским мусульманам.