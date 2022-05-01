01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

Губернатор Моор обратился к тюменским мусульманам

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум. Тюмень, моор александр
Александр Моор поздравил мусульман с праздником Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником «Ураза-байрам». Пост с поздравлениями он опубликовал в своем telegram-канале.

«Поздравляю мусульман Тюменской области с праздником Ураза-байрам! Он символизирует духовное совершенствование, милосердие, искренность и великодушие. Это истинные ценности на все времена. Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия! Пусть сбудутся все надежды и ожидания», — написал губернатор.

Намазы (праздничные богослужения — прим. ред.) будут проходить в действующих мечетях 2 мая. Ранее URA.RU писало о том, что президент Владимир Путин обратился к российским мусульманам.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил мусульман с праздником «Ураза-байрам». Пост с поздравлениями он опубликовал в своем telegram-канале. «Поздравляю мусульман Тюменской области с праздником Ураза-байрам! Он символизирует духовное совершенствование, милосердие, искренность и великодушие. Это истинные ценности на все времена. Желаю вам и вашим семьям счастья и благополучия! Пусть сбудутся все надежды и ожидания», — написал губернатор. Намазы (праздничные богослужения — прим. ред.) будут проходить в действующих мечетях 2 мая. Ранее URA.RU писало о том, что президент Владимир Путин обратился к российским мусульманам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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