Депутат Щапов: какие профессии первыми перейдут на четырехдневку

03 мая 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Профессии, которые адаптировались к удаленке, могут первыми перейти на четырехдневную рабочую неделю Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На четырехдневную рабочую неделю первыми перейдут представители профессий, адаптировавшиеся к удаленному режиму работы, среди которых программисты и дизайнеры. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Скорее всего первыми к сокращению рабочего дня перейдут „свободные профессии“, которые уже сейчас легко адаптируются к удаленному режиму работы. Это, например программисты, дизайнеры и так далее. А такие профессии, например, как рабочие заводов, где требуется присутствие на рабочем месте, вряд ли быстро перейдут на четырехдневку», — сказал Михаил Щапов. Развитая часть мира в целом движется в сторону сокращения необходимой рабочей недели, отметил депутат. «Но здесь есть нюанс. Развитие производительности труда сокращает именно минимально необходимое рабочее время. Я хочу напомнить, что одним из достижений левых политиков в начале XX века был переход на восьмичасовой рабочий день — раньше он мог достигать и 14 часов, люди работали на износ. Но при этом сокращение рабочей недели не значит, что все будут работать меньше. Просто часть людей будет использовать освободившееся время, чтобы зарабатывать больше. Но для среднего работника рабочее время, конечно, сократиться», — уточнил он. «Что касается России, то у нас пока особая ситуация. Нам предстоит перестройка всей экономики для ее модернизации, повышения независимости от западных стран. Это потребует и большего количества рабочих рук, и большей загрузки для работников. В этом есть свои плюсы: снижаются риски безработицы. Но минус в том, что пока отдыхать больше нам вряд ли удастся», — заключил парламентарий. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия в ближайшем будущем сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю. Он подчеркнул, что переход на новый рабочий график возможен только при условии поэтапной эволюции, а не законодательно-насильственного внедрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

На четырехдневную рабочую неделю первыми перейдут представители профессий, адаптировавшиеся к удаленному режиму работы, среди которых программисты и дизайнеры. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Скорее всего первыми к сокращению рабочего дня перейдут „свободные профессии“, которые уже сейчас легко адаптируются к удаленному режиму работы. Это, например программисты, дизайнеры и так далее. А такие профессии, например, как рабочие заводов, где требуется присутствие на рабочем месте, вряд ли быстро перейдут на четырехдневку», — сказал Михаил Щапов. Развитая часть мира в целом движется в сторону сокращения необходимой рабочей недели, отметил депутат. «Но здесь есть нюанс. Развитие производительности труда сокращает именно минимально необходимое рабочее время. Я хочу напомнить, что одним из достижений левых политиков в начале XX века был переход на восьмичасовой рабочий день — раньше он мог достигать и 14 часов, люди работали на износ. Но при этом сокращение рабочей недели не значит, что все будут работать меньше. Просто часть людей будет использовать освободившееся время, чтобы зарабатывать больше. Но для среднего работника рабочее время, конечно, сократиться», — уточнил он. «Что касается России, то у нас пока особая ситуация. Нам предстоит перестройка всей экономики для ее модернизации, повышения независимости от западных стран. Это потребует и большего количества рабочих рук, и большей загрузки для работников. В этом есть свои плюсы: снижаются риски безработицы. Но минус в том, что пока отдыхать больше нам вряд ли удастся», — заключил парламентарий. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что Россия в ближайшем будущем сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю. Он подчеркнул, что переход на новый рабочий график возможен только при условии поэтапной эволюции, а не законодательно-насильственного внедрения.