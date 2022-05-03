Депутат ГД анонсировал переход на четырехдневную рабочую неделю

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Заседание Областной Думы. Курган, ручка, лампа, работа, офис, подпись, деловой стиль, костюм, руки, рукава
Переход на «четырехдневку» возможен только при поэтапной эволюции, считают в Госдуме Фото:

Российские граждане перейдут на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более, в разгар пандемии это было одним из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия», — заявил Нилов РИА «Новости».

Депутат также отметил, что переход на новый рабочий график возможен только при условии поэтапной эволюции, а не законодательно-насильственного внедрения. «К тому же, нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна», — отметил Нилов.

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Российские граждане перейдут на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более, в разгар пандемии это было одним из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия», — заявил Нилов РИА «Новости». Депутат также отметил, что переход на новый рабочий график возможен только при условии поэтапной эволюции, а не законодательно-насильственного внедрения. «К тому же, нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна», — отметил Нилов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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