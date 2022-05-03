В свердловском озере массово гибнет рыба. Видео

04 мая 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

На озере Халтурино массово гибнет рыба (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Местные жители Тавды (Свердловская область) жалуются на массовую гибель рыбы в озере Халтурино. Об этом рассказали очевидцы журналистам URA.RU «Власти рыбачить зимой запрещают, снега в этом году было много, а кислорода в воде мало, как следствие вода протухла, рыба подохла! Сейчас эту воду пьет город», — сообщают местные жители журналистам URA.RU. С проблемой тавдинцы столкнулись еще зимой. По словам очевидца из-за отсутствия кислорода в воде на озере рыба массово мигрировала к водозабору, который жители города используют для собственных нужд. Ранее URA.RU рассказывало о 15 тоннах фальсифицированной рыбы, которую привезли в Свердловскую область. Также мы сообщали о двух рыбаках, провалившихся по неосторожности под лед Исетского озера. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Местные жители Тавды (Свердловская область) жалуются на массовую гибель рыбы в озере Халтурино. Об этом рассказали очевидцы журналистам URA.RU «Власти рыбачить зимой запрещают, снега в этом году было много, а кислорода в воде мало, как следствие вода протухла, рыба подохла! Сейчас эту воду пьет город», — сообщают местные жители журналистам URA.RU. С проблемой тавдинцы столкнулись еще зимой. По словам очевидца из-за отсутствия кислорода в воде на озере рыба массово мигрировала к водозабору, который жители города используют для собственных нужд. Ранее URA.RU рассказывало о 15 тоннах фальсифицированной рыбы, которую привезли в Свердловскую область. Также мы сообщали о двух рыбаках, провалившихся по неосторожности под лед Исетского озера.