03 мая 2022

В свердловском озере массово гибнет рыба. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, загрязнение, рыбалка, мертвая рыба, мор, экология
На озере Халтурино массово гибнет рыба (архивное фото) Фото:

Местные жители Тавды (Свердловская область) жалуются на массовую гибель рыбы в озере Халтурино. Об этом рассказали очевидцы журналистам URA.RU

«Власти рыбачить зимой запрещают, снега в этом году было много, а кислорода в воде мало, как следствие вода протухла, рыба подохла! Сейчас эту воду пьет город», — сообщают местные жители журналистам URA.RU.

С проблемой тавдинцы столкнулись еще зимой. По словам очевидца из-за отсутствия кислорода в воде на озере рыба массово мигрировала к водозабору, который жители города используют для собственных нужд.

Ранее URA.RU рассказывало о 15 тоннах фальсифицированной рыбы, которую привезли в Свердловскую область. Также мы сообщали о двух рыбаках, провалившихся по неосторожности под лед Исетского озера.

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Местные жители Тавды (Свердловская область) жалуются на массовую гибель рыбы в озере Халтурино. Об этом рассказали очевидцы журналистам URA.RU «Власти рыбачить зимой запрещают, снега в этом году было много, а кислорода в воде мало, как следствие вода протухла, рыба подохла! Сейчас эту воду пьет город», — сообщают местные жители журналистам URA.RU. С проблемой тавдинцы столкнулись еще зимой. По словам очевидца из-за отсутствия кислорода в воде на озере рыба массово мигрировала к водозабору, который жители города используют для собственных нужд. Ранее URA.RU рассказывало о 15 тоннах фальсифицированной рыбы, которую привезли в Свердловскую область. Также мы сообщали о двух рыбаках, провалившихся по неосторожности под лед Исетского озера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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