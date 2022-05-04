Выпускные балы в детских садах Екатеринбурга пройдут в два этапа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга начали получать уведомления о проведении выпускных в детских садах. Горожане возмущены тем, что родителей не пускают в актовые залы на торжественную часть мероприятия. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Очень интересная информация про присутствие родителей на утренниках в детских садах. Нам сегодня дали на подпись бумагу, в которой говорится о том, что присутствовать на празднике в актовом зале детского сада родителям нельзя. Моему возмущению нет предела», — посетовала екатеринбурженка.

По словам другой горожанки, родителям предложено ожидать детей на улице. «26 мая в детском саду, куда ходит моя дочь, будет выпускной. Нас, родителей, оповестили, что первая часть выпускного бала пройдет в актовом зале, куда родителей не пустят. Мы будем с шарами ждать на улице. Вроде антиковидные меры ослабили, а посмотреть на своего ребенка мы не можем. Бред какой-то!», — пожаловалась мама шестилетней Екатерины.

«Почему в сад пускают родителей в масках, а на выпускной не пускают? Странно получается. Городские мероприятия проводят, а тут свои собственные дети выступают, и родители не могут на них посмотреть», — отметил другой собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в ходе прямой линии мама ребенка пожаловалась губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, что в детском саду запретили проведение новогодних праздников. Ее ребенок будет выпускаться из садика и проведение выпускного, на который она хочет попасть, тоже под вопросом. Женщина попросила главу региона отменить введенный им ранее запрет. Текслер поручил региональному министерству образования разобраться, на каком основании запретили новогодние утренники в детских садах.

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