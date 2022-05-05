В пермском аэропорту возобновил работу магазин Duty Free

В аэропорт снова прибывают туристы из-за рубежа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В пермском международном аэропорту «Большое Савино» возобновил работу магазин беспошлинной торговли. Об этом сообщил Business Class со ссылкой на сообщения очевидцев.

«В аэропорту вновь открылся магазин компании Ural Duty Free. Он закрывался в конце марта из-за отсутствия покупателей, которые прибывают на международных рейсах. Директор компании Рустем Шредер заявлял, что отдел снова начнет работу при восстановлении авиационного сообщения с другими странами», — пишет Business Class.

Международное авиасообщение восстановилось: пермские туристы начали летать в Турцию. Авиакомпания AnadoluJet 30 апреля запустила первый рейс в Анталью. К Средиземному морю отправился 171 пассажир.

Ранее из-за проведения вынужденной спецоперации РФ на Украине перелеты из РФ во многие другие страны были отменены. В частности, закрыли небо европейские и североамериканские страны. В ответ на это РФ запретила полеты лайнеров из этих стран.