В Сургуте открыли бесплатный коворкинг для IT-специалистов

07 мая 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Для работы оборудовали 40 мест Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургутском государственном университете открылся IT-коворкинг. Бесплатная аренда рабочего места доступна всем желающим, сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры журналистам. «Мы выбрали СурГУ для базирования коворкинга, поскольку вуз — одна из ведущих площадок по подготовке IT-специалистов. Коворкинг — площадка для старта, где человек может воплотить идею. Когда он подготовит проект, мы сопроводим его дальше», — приводит слова генерального директора окружного фонда поддержки предпринимательства Романа Колупаева РИЦ «Югра». В коворкинге оборудовано 40 мест для работы. В первую очередь здесь будут размещать студентов, которые планируют открыть бизнес в IT-сфере. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Одним из ключевых направлений станет подготовка кадров в области IT-технологий. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургутском государственном университете открылся IT-коворкинг. Бесплатная аренда рабочего места доступна всем желающим, сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры журналистам. «Мы выбрали СурГУ для базирования коворкинга, поскольку вуз — одна из ведущих площадок по подготовке IT-специалистов. Коворкинг — площадка для старта, где человек может воплотить идею. Когда он подготовит проект, мы сопроводим его дальше», — приводит слова генерального директора окружного фонда поддержки предпринимательства Романа Колупаева РИЦ «Югра». В коворкинге оборудовано 40 мест для работы. В первую очередь здесь будут размещать студентов, которые планируют открыть бизнес в IT-сфере. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Одним из ключевых направлений станет подготовка кадров в области IT-технологий.