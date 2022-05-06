В Сургуте открыли бесплатный коворкинг для IT-специалистов

В Сургутском государственном университете открылся IT-коворкинг. Бесплатная аренда рабочего места доступна всем желающим, сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры журналистам.
«Мы выбрали СурГУ для базирования коворкинга, поскольку вуз — одна из ведущих площадок по подготовке IT-специалистов. Коворкинг — площадка для старта, где человек может воплотить идею. Когда он подготовит проект, мы сопроводим его дальше», — приводит слова генерального директора окружного фонда поддержки предпринимательства Романа Колупаева РИЦ «Югра».
В коворкинге оборудовано 40 мест для работы. В первую очередь здесь будут размещать студентов, которые планируют открыть бизнес в IT-сфере.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Одним из ключевых направлений станет подготовка кадров в области IT-технологий.
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