06 мая 2022

В Сургуте открыли бесплатный коворкинг для IT-специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коворкинги. Екатеринбург, коворкинг
Для работы оборудовали 40 мест Фото:

В Сургутском государственном университете открылся IT-коворкинг. Бесплатная аренда рабочего места доступна всем желающим, сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры журналистам.

«Мы выбрали СурГУ для базирования коворкинга, поскольку вуз — одна из ведущих площадок по подготовке IT-специалистов. Коворкинг — площадка для старта, где человек может воплотить идею. Когда он подготовит проект, мы сопроводим его дальше», — приводит слова генерального директора окружного фонда поддержки предпринимательства Романа Колупаева РИЦ «Югра».

В коворкинге оборудовано 40 мест для работы. В первую очередь здесь будут размещать студентов, которые планируют открыть бизнес в IT-сфере.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Одним из ключевых направлений станет подготовка кадров в области IT-технологий.

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В Сургутском государственном университете открылся IT-коворкинг. Бесплатная аренда рабочего места доступна всем желающим, сообщили в Фонде поддержки предпринимательства Югры журналистам. «Мы выбрали СурГУ для базирования коворкинга, поскольку вуз — одна из ведущих площадок по подготовке IT-специалистов. Коворкинг — площадка для старта, где человек может воплотить идею. Когда он подготовит проект, мы сопроводим его дальше», — приводит слова генерального директора окружного фонда поддержки предпринимательства Романа Колупаева РИЦ «Югра». В коворкинге оборудовано 40 мест для работы. В первую очередь здесь будут размещать студентов, которые планируют открыть бизнес в IT-сфере. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с председателем правления Сбербанка Германом Грефом о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Одним из ключевых направлений станет подготовка кадров в области IT-технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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