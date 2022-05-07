Эдуард Россель считает, что необходимость поддерживать Киев европейским странам внушают извне
Активная поддержка Украины не обеспечит европейским странам лидерство, а приведет Евросоюз к краху. Такое мнение высказал сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
«Европейским правительствам открыто внушают фейк, что лидерство их стран в настоящем и будущем будет определяться только их вкладом в поддержку Украины. Эта тупиковая дорога, которая неминуемо приведет Евросоюз к краху», — заявил Россель в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о другом заявлении сенатора. В нем он сказал, что «в преддверии 77-й годовщины Победы во Второй мировой войне Россия во второй раз победила Германию».
Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал