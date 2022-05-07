07 мая 2022

Россель предрек крах Евросоюза из-за поддержки Украины. «Тупиковая дорога»

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Пресс-конференция, посвященная юбилею первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Екатеринбург, россель эдуард, портрет, жест рукой
Эдуард Россель считает, что необходимость поддерживать Киев европейским странам внушают извне Фото:

Активная поддержка Украины не обеспечит европейским странам лидерство, а приведет Евросоюз к краху. Такое мнение высказал сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

«Европейским правительствам открыто внушают фейк, что лидерство их стран в настоящем и будущем будет определяться только их вкладом в поддержку Украины. Эта тупиковая дорога, которая неминуемо приведет Евросоюз к краху», — заявил Россель в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о другом заявлении сенатора. В нем он сказал, что «в преддверии 77-й годовщины Победы во Второй мировой войне Россия во второй раз победила Германию».

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Активная поддержка Украины не обеспечит европейским странам лидерство, а приведет Евросоюз к краху. Такое мнение высказал сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. «Европейским правительствам открыто внушают фейк, что лидерство их стран в настоящем и будущем будет определяться только их вкладом в поддержку Украины. Эта тупиковая дорога, которая неминуемо приведет Евросоюз к краху», — заявил Россель в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о другом заявлении сенатора. В нем он сказал, что «в преддверии 77-й годовщины Победы во Второй мировой войне Россия во второй раз победила Германию».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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