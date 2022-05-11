Великобритания ввела против Олега Тинькова санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бизнесмен Олег Тиньков назвал ошибкой санкции Великобритании, которые ввели против него. Он выразил надежду, что Лондон разберется в ситуации и отменит ограничения.

«Я до сих пор под санкциями. Мое мнение, что английское правительство сделало глубочайшую ошибку. Как сказали мои юристы, я буду первым, кого уберут оттуда, скорее всего. Это явно техническая ошибка. Англичане разберутся, они нормальные люди в отличие от наших», — сказал Тиньков в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом), видео опубликовано на youtube-канале Дудя. Тиньков считает, что его включили в санкционный список из-за «громкого имени», не разобравшись.

Ранее Британия ввела санкции против Тинькова и других российских бизнесменов, государственных и политических деятелей из-за спецоперации РФ на Украине, передает Пятый канал. «Ведомости» в конце марта сообщали, что Лондон отменил часть ограничений против Тинькова, которые предполагали задержание его яхт и самолетов. В начале мая бизнесмен попрощался с Россией и банком «Тинькофф» и заявил, что не собирается возвращаться в страну. Он также сказал, что заберет свои бренды из России, передает сайт MK.RU . Он также раскритиковал спецоперацию РФ на Украине.