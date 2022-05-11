В Перми оперный театр запустил спектакли-прогулки в наушниках

Этот спектакль смотрят не в зрительном зале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми с 12 мая Пермский театр оперы и балета запускает спектакль-дрейф «Location» (12+). Это спектакль, который проходит в формате прогулки по городу: зрители идут по маршруту и слушают в наушниках истории героев спектакля. Информацию опубликовали на сайте театра.

«Этот спектакль создан из историй горожан — незнакомцев, а может, и кого-то из тех, с кем зритель уже встречался. В спектакле есть рассказчики — реальные люди — и ведущий-проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту», — сообщили в театре.

В спектакле -два маршрута на выбор. Зрители сами решают, куда они отправятся и какой испытают опыт. Первый спектакль состоится уже сегодня, 12 мая, в 19.00. Прогулка длится 1 час 45 минут. Наушники выдают в начале спектакля. Расписание следующих спектаклей можно узнать на сайте театра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском театре кукол пройдет спектакль для слабовидящих детей. Во время представления они смогут почувствовать запахи, вкусы и прикосновения.