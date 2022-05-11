11 мая 2022

В Перми оперный театр запустил спектакли-прогулки в наушниках

© Служба новостей «URA.RU»
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«Электрические прогулки» проект Кристины Кубиш в рамках Уральской биеннале современного искусства. Екатеринбург, пешеходный переход, музыка, наушники, пешеходы, звуки города
Этот спектакль смотрят не в зрительном зале Фото:

В Перми с 12 мая Пермский театр оперы и балета запускает спектакль-дрейф «Location» (12+). Это спектакль, который проходит в формате прогулки по городу: зрители идут по маршруту и слушают в наушниках истории героев спектакля. Информацию опубликовали на сайте театра.

«Этот спектакль создан из историй горожан — незнакомцев, а может, и кого-то из тех, с кем зритель уже встречался. В спектакле есть рассказчики — реальные люди — и ведущий-проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту», — сообщили в театре.

В спектакле -два маршрута на выбор. Зрители сами решают, куда они отправятся и какой испытают опыт. Первый спектакль состоится уже сегодня, 12 мая, в 19.00. Прогулка длится 1 час 45 минут. Наушники выдают в начале спектакля. Расписание следующих спектаклей можно узнать на сайте театра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском театре кукол пройдет спектакль для слабовидящих детей. Во время представления они смогут почувствовать запахи, вкусы и прикосновения.

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В Перми с 12 мая Пермский театр оперы и балета запускает спектакль-дрейф «Location» (12+). Это спектакль, который проходит в формате прогулки по городу: зрители идут по маршруту и слушают в наушниках истории героев спектакля. Информацию опубликовали на сайте театра. «Этот спектакль создан из историй горожан — незнакомцев, а может, и кого-то из тех, с кем зритель уже встречался. В спектакле есть рассказчики — реальные люди — и ведущий-проводник, который помогает зрителям следовать по маршруту», — сообщили в театре. В спектакле -два маршрута на выбор. Зрители сами решают, куда они отправятся и какой испытают опыт. Первый спектакль состоится уже сегодня, 12 мая, в 19.00. Прогулка длится 1 час 45 минут. Наушники выдают в начале спектакля. Расписание следующих спектаклей можно узнать на сайте театра. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском театре кукол пройдет спектакль для слабовидящих детей. Во время представления они смогут почувствовать запахи, вкусы и прикосновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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