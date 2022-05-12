Кинотеатр «Синема 5» назвал дату открытия в Перми

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Открытие кинотеатров после карантина. Первые просмотры. Тюмень, кинотеатр, тц премьер
Торжественное открытие состоится 4 июня Фото:

Кинотеатр «Синема 5» откроется в пермском ТЦ iMall «Эспланада» 29 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кинотеатра.

«Торжественное открытие состоится 4 июня, техническое открытие кинотеатра 29 мая», — сообщили в пресс-службе. 12 мая планируется рассказать об открытии подробнее в соцсетях.

«Синема 5» должен был открыться еще в конце марта. Тогда пермяки, увидев фото кинотеатров в соцсетях, разочаровались. Многие были недовольны отсутствием залов IMAX и креслами. Руководство «Синема 5» тогда пригласило всех посетить кинотеатр, чтобы оценить залы вживую.

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Кинотеатр «Синема 5» откроется в пермском ТЦ iMall «Эспланада» 29 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кинотеатра. «Торжественное открытие состоится 4 июня, техническое открытие кинотеатра 29 мая», — сообщили в пресс-службе. 12 мая планируется рассказать об открытии подробнее в соцсетях. «Синема 5» должен был открыться еще в конце марта. Тогда пермяки, увидев фото кинотеатров в соцсетях, разочаровались. Многие были недовольны отсутствием залов IMAX и креслами. Руководство «Синема 5» тогда пригласило всех посетить кинотеатр, чтобы оценить залы вживую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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