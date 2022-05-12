Кинотеатр «Синема 5» назвал дату открытия в Перми

Торжественное открытие состоится 4 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кинотеатр «Синема 5» откроется в пермском ТЦ iMall «Эспланада» 29 мая. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кинотеатра.

«Торжественное открытие состоится 4 июня, техническое открытие кинотеатра 29 мая», — сообщили в пресс-службе. 12 мая планируется рассказать об открытии подробнее в соцсетях.

«Синема 5» должен был открыться еще в конце марта. Тогда пермяки, увидев фото кинотеатров в соцсетях, разочаровались. Многие были недовольны отсутствием залов IMAX и креслами. Руководство «Синема 5» тогда пригласило всех посетить кинотеатр, чтобы оценить залы вживую.