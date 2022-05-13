Мерзлякова вместе с Бабушкиным помогала осужденным (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост с соболезнованиями по поводу смерти правозащитника, члена Совета по правам человека Андрея Бабушкина. Мерзлякова отметила, что это большая потеря не только для правозащитного сообщества, но и для всех осужденных, которым помогал Бабушкин.

«Сегодня в три часа утра не стало Андрея Бабушкина. Это большая потеря для всего правозащитного сообщества, это потеря для всех, кто верил Андрею. А таких было много, почти вся сидящая Россия. Последнее письмо он прислал мне по WhatsApp 4 мая, в среду», — написала Мерзлякова.

По ее словам, в последнем сообщении Бабушкин переслал ей ответ ФСИН по поводу лечебно-исправительного учреждения №23 в Сосьве (Свердловская область). Мерзлякова рассказала, что была угроза его закрытия, тогда она обратилась за помощью ко многим влиятельным людям, в том числе к московскому правозащитнику, и тот откликнулся. «Я поблагодарила Андрея, а он ответил — вместе съездим в Сосьву обязательно. Теперь уже без него», — добавляет омбудсмен.

Андрей Бабушкин — российский правозащитник, общественный деятель. Он был председателем комитета за гражданские права, членом Совета при президенте РФ, Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ, являлся членом партии «Яблоко». О смерти правозащитника сообщила член СПЧ Ева Меркачева в своем telegram-канале. Причина смерти не уточняется.

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