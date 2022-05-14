Скончался член СПЧ Андрей Бабушкин

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Евгения Чудновец на суде по «делу Сандакова». Челябинск, бабушкин андрей
Причина смерти Андрея Бабушкина пока неизвестна Фото:

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин умер в возрасте 59 лет. Об этом рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Сегодня в 3:30 утра в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной чистой души, настоящий защитник прав людей. За долгие годы совместной работы в СПЧ и дружбы Андрюша вызывал только самые добрые чувства», — написал Кирилл Кабанов в своем telegram-канале. Причина смерти не уточняется.

Бабушкин родился в 1964 году. Он был руководителем ряда правозащитных организаций, в 2012 году стал членом СПЧ. Он входил в состав Постоянных Комиссий совета по социальной политике, по вопросам миграции, занимался вопросами защиты прав коренных и коренных малочисленных народов.

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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин умер в возрасте 59 лет. Об этом рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов. «Сегодня в 3:30 утра в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной чистой души, настоящий защитник прав людей. За долгие годы совместной работы в СПЧ и дружбы Андрюша вызывал только самые добрые чувства», — написал Кирилл Кабанов в своем telegram-канале. Причина смерти не уточняется. Бабушкин родился в 1964 году. Он был руководителем ряда правозащитных организаций, в 2012 году стал членом СПЧ. Он входил в состав Постоянных Комиссий совета по социальной политике, по вопросам миграции, занимался вопросами защиты прав коренных и коренных малочисленных народов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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