Скончался член СПЧ Андрей Бабушкин

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин умер в возрасте 59 лет. Об этом рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов.
«Сегодня в 3:30 утра в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной чистой души, настоящий защитник прав людей. За долгие годы совместной работы в СПЧ и дружбы Андрюша вызывал только самые добрые чувства», — написал Кирилл Кабанов в своем telegram-канале. Причина смерти не уточняется.
Бабушкин родился в 1964 году. Он был руководителем ряда правозащитных организаций, в 2012 году стал членом СПЧ. Он входил в состав Постоянных Комиссий совета по социальной политике, по вопросам миграции, занимался вопросами защиты прав коренных и коренных малочисленных народов.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин умер в возрасте 59 лет. Об этом рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов. «Сегодня в 3:30 утра в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной чистой души, настоящий защитник прав людей. За долгие годы совместной работы в СПЧ и дружбы Андрюша вызывал только самые добрые чувства», — написал Кирилл Кабанов в своем telegram-канале. Причина смерти не уточняется. Бабушкин родился в 1964 году. Он был руководителем ряда правозащитных организаций, в 2012 году стал членом СПЧ. Он входил в состав Постоянных Комиссий совета по социальной политике, по вопросам миграции, занимался вопросами защиты прав коренных и коренных малочисленных народов.