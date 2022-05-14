Скончался член СПЧ Андрей Бабушкин

Причина смерти Андрея Бабушкина пока неизвестна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин умер в возрасте 59 лет. Об этом рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

«Сегодня в 3:30 утра в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной чистой души, настоящий защитник прав людей. За долгие годы совместной работы в СПЧ и дружбы Андрюша вызывал только самые добрые чувства», — написал Кирилл Кабанов в своем telegram-канале. Причина смерти не уточняется.

Бабушкин родился в 1964 году. Он был руководителем ряда правозащитных организаций, в 2012 году стал членом СПЧ. Он входил в состав Постоянных Комиссий совета по социальной политике, по вопросам миграции, занимался вопросами защиты прав коренных и коренных малочисленных народов.