Жителям челябинского города Росатома продлили действие пропусков

Срок действия пропусков для неработающих жителей закрытого территориального образования (ЗАТО) Снежинск увеличен до трех лет. Ранее для этой категории граждан пропуск действовал один год, для других — восемь лет.
«На сегодняшний день срок действия пропусков для жителей, у которых отсутствует подтверждение трудоустройства, увеличен до трех лет. Жителям придется не так часто заниматься этим вопросом», — сообщила в своем telegram-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
Она пояснила, что с вопросом о продлении сроков действия пропусков к ней обратилась коренная жительница Снежинска, которая официально не трудоустроена в городе. По словам Сударенко, с ее позицией согласились не только градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени Академика Е.И. Забабахина», но и УФСБ России по Челябинской области.
Срок действия пропусков для неработающих жителей закрытого территориального образования (ЗАТО) Снежинск увеличен до трех лет. Ранее для этой категории граждан пропуск действовал один год, для других — восемь лет. «На сегодняшний день срок действия пропусков для жителей, у которых отсутствует подтверждение трудоустройства, увеличен до трех лет. Жителям придется не так часто заниматься этим вопросом», — сообщила в своем telegram-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Она пояснила, что с вопросом о продлении сроков действия пропусков к ней обратилась коренная жительница Снежинска, которая официально не трудоустроена в городе. По словам Сударенко, с ее позицией согласились не только градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени Академика Е.И. Забабахина», но и УФСБ России по Челябинской области.