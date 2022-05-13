13 мая 2022

Жителям челябинского города Росатома продлили действие пропусков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, снежинск
Неработающие жители Снежинска смогут менять пропуск раз в три года Фото:

Срок действия пропусков для неработающих жителей закрытого территориального образования (ЗАТО) Снежинск увеличен до трех лет. Ранее для этой категории граждан пропуск действовал один год, для других — восемь лет.

«На сегодняшний день срок действия пропусков для жителей, у которых отсутствует подтверждение трудоустройства, увеличен до трех лет. Жителям придется не так часто заниматься этим вопросом», — сообщила в своем telegram-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Она пояснила, что с вопросом о продлении сроков действия пропусков к ней обратилась коренная жительница Снежинска, которая официально не трудоустроена в городе. По словам Сударенко, с ее позицией согласились не только градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени Академика Е.И. Забабахина», но и УФСБ России по Челябинской области.

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Срок действия пропусков для неработающих жителей закрытого территориального образования (ЗАТО) Снежинск увеличен до трех лет. Ранее для этой категории граждан пропуск действовал один год, для других — восемь лет. «На сегодняшний день срок действия пропусков для жителей, у которых отсутствует подтверждение трудоустройства, увеличен до трех лет. Жителям придется не так часто заниматься этим вопросом», — сообщила в своем telegram-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Она пояснила, что с вопросом о продлении сроков действия пропусков к ней обратилась коренная жительница Снежинска, которая официально не трудоустроена в городе. По словам Сударенко, с ее позицией согласились не только градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени Академика Е.И. Забабахина», но и УФСБ России по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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