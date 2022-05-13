Жителям челябинского города Росатома продлили действие пропусков

Неработающие жители Снежинска смогут менять пропуск раз в три года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Срок действия пропусков для неработающих жителей закрытого территориального образования (ЗАТО) Снежинск увеличен до трех лет. Ранее для этой категории граждан пропуск действовал один год, для других — восемь лет.

«На сегодняшний день срок действия пропусков для жителей, у которых отсутствует подтверждение трудоустройства, увеличен до трех лет. Жителям придется не так часто заниматься этим вопросом», — сообщила в своем telegram-канале уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Она пояснила, что с вопросом о продлении сроков действия пропусков к ней обратилась коренная жительница Снежинска, которая официально не трудоустроена в городе. По словам Сударенко, с ее позицией согласились не только градообразующее предприятие ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени Академика Е.И. Забабахина», но и УФСБ России по Челябинской области.