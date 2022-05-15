В Перми одноклассники погибшего мальчика отказались от выпускного

Деньги, собранные на выпускной одноклассники мальчика перевели его семье (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Березниках (Пермский край) одноклассники погибшего в ДТП 11-летнего мальчика, отказываются от выпускного, собранные на школьный праздник средства отдают семье погибшего. Родители детей перевели, семье порядка 60 тысяч рублей. Также одноклассники мальчика отказались от участия в школьной олимпиаде, чтобы тот оставался на первом месте. Информация об этом размещена на сайте «НЕПЕРМЬ».

«Класс отказался от выпускного, родители детей перечислили семье, где погиб младший и пострадал старший сын, все „выпускные“ средства — порядка 60 тысяч рублей», — написали в сообщении. Некоторые семьи дополнительно переводят деньги на лечение старшего сына.

Мальчик погиб в результате ДТП на улице Мира в городе Березники Пермского края. Старший брат школьника, который находился рядом с ним, попал в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что после ДТП Следственный комитет начал проверку сотрудников ОМВД Березников. Проверку начали после жалоб жителей, которые сообщали, что полиция не реагировала на сообщения о пьяном водителе еще до аварии.