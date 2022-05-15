15 мая 2022

В Перми одноклассники погибшего мальчика отказались от выпускного

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний. Тюмень, воздушные шары, школьная линейка, ученики, дети, день знаний, школьники, 1 сентября
Деньги, собранные на выпускной одноклассники мальчика перевели его семье (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) одноклассники погибшего в ДТП 11-летнего мальчика, отказываются от выпускного, собранные на школьный праздник средства отдают семье погибшего. Родители детей перевели, семье порядка 60 тысяч рублей. Также одноклассники мальчика отказались от участия в школьной олимпиаде, чтобы тот оставался на первом месте. Информация об этом размещена на сайте «НЕПЕРМЬ».

«Класс отказался от выпускного, родители детей перечислили семье, где погиб младший и пострадал старший сын, все „выпускные“ средства — порядка 60 тысяч рублей», — написали в сообщении. Некоторые семьи дополнительно переводят деньги на лечение старшего сына.

Мальчик погиб в результате ДТП на улице Мира в городе Березники Пермского края. Старший брат школьника, который находился рядом с ним, попал в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что после ДТП Следственный комитет начал проверку сотрудников ОМВД Березников. Проверку начали после жалоб жителей, которые сообщали, что полиция не реагировала на сообщения о пьяном водителе еще до аварии.

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В Березниках (Пермский край) одноклассники погибшего в ДТП 11-летнего мальчика, отказываются от выпускного, собранные на школьный праздник средства отдают семье погибшего. Родители детей перевели, семье порядка 60 тысяч рублей. Также одноклассники мальчика отказались от участия в школьной олимпиаде, чтобы тот оставался на первом месте. Информация об этом размещена на сайте «НЕПЕРМЬ». «Класс отказался от выпускного, родители детей перечислили семье, где погиб младший и пострадал старший сын, все „выпускные“ средства — порядка 60 тысяч рублей», — написали в сообщении. Некоторые семьи дополнительно переводят деньги на лечение старшего сына. Мальчик погиб в результате ДТП на улице Мира в городе Березники Пермского края. Старший брат школьника, который находился рядом с ним, попал в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что после ДТП Следственный комитет начал проверку сотрудников ОМВД Березников. Проверку начали после жалоб жителей, которые сообщали, что полиция не реагировала на сообщения о пьяном водителе еще до аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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