В пермском лицее сообщили о гибели выпускника в армии

Церемония прощания с солдатом состоится в ДК «Искра» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

При прохождении службы в армии погиб выпускник лицея №5 Перми Алексей Домрачев. Об этом сообщили в учебном учреждении.

«При прохождении воинской службы трагически погиб выпускник нашего лицея — Домрачев Алексей Валерьевич, 30.11.2001 года рождения. Педагогический коллектив и администрация школы выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея», — говорится на странице лицея в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства гибели пермяка не сообщаются. Церемония прощания состоится 18 мая во дворце культуры «Искра». Ранее администрации городов Прикамья и учебные заведения сообщали о гибели военнослужащих в ходе спецоперации РФ на Украине. Ее президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, это был вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса.