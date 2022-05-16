16 мая 2022

В пермском лицее сообщили о гибели выпускника в армии

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Цветы и свечи у входа в университет, траур. Пермь, свеча, траур, цветы
Церемония прощания с солдатом состоится в ДК «Искра» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

При прохождении службы в армии погиб выпускник лицея №5 Перми Алексей Домрачев. Об этом сообщили в учебном учреждении.

«При прохождении воинской службы трагически погиб выпускник нашего лицея — Домрачев Алексей Валерьевич, 30.11.2001 года рождения. Педагогический коллектив и администрация школы выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея», — говорится на странице лицея в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства гибели пермяка не сообщаются. Церемония прощания состоится 18 мая во дворце культуры «Искра». Ранее администрации городов Прикамья и учебные заведения сообщали о гибели военнослужащих в ходе спецоперации РФ на Украине. Ее президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, это был вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса.

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При прохождении службы в армии погиб выпускник лицея №5 Перми Алексей Домрачев. Об этом сообщили в учебном учреждении. «При прохождении воинской службы трагически погиб выпускник нашего лицея — Домрачев Алексей Валерьевич, 30.11.2001 года рождения. Педагогический коллектив и администрация школы выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея», — говорится на странице лицея в соцсети «ВКонтакте». Обстоятельства гибели пермяка не сообщаются. Церемония прощания состоится 18 мая во дворце культуры «Искра». Ранее администрации городов Прикамья и учебные заведения сообщали о гибели военнослужащих в ходе спецоперации РФ на Украине. Ее президент Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, это был вынужденный шаг, направленный на защиту жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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