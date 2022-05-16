Максим Клещевников заявил, что Челябинску необходимо наращивать спортивную инфраструктуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске необходимо построить 20 бассейнов. Об этом 17 мая заявил начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Максим Клещевников, передает корреспондент URA.RU.

«В Челябинске необходимо построить 20 бассейнов, таких как в ЮУрГУ. Только так мы сможем закрыть нормативы по обеспечению жителей водными объектами», — отметил Клещевников в эфире «Большой Редакции» ИД «Гранада Пресс».

По словам муниципального чиновника, чтобы сделать спорт центром притяжения для молодежи, городу необходимо построить не один десяток спортивных объектов. В данный момент началось строительство спорткомплекса «Трасса74» на улице Северный луч. В этом году мэрия также приступит к строительству ФОКа по тхэквондо для детей на Северо-Западе.

В настоящий момент из 47 спортшкол Челябинска только половина имеют свою материальную базу, доставшуюся с советских времен. И это, по словам Клещевникова, очень стесненные условия.