У челябинцев выявлен резкий рост числа опасных инфекций

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, врачи, эвакуация больных, медики, доктор, коронавирус, covid, ковид, противочумной костюм, защитные костюмы
Угрозу жизни жителям области представляет не только COVID Фото:

В Челябинской области отмечен резкий рост по ряду опасных заболеваний. Как следует из данных Челябинскстата, за год жители в разы стали чаще болеть всевозможными острыми инфекциями.

«По сравнению с февралем 2021 года в феврале 2022 года увеличилось количество случаев заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей в 2,6 раза. Острым гепатитом А — на 66,7%, острыми кишечными инфекциями — на 42,7%. Заболевания гонококком выросло на 19,%, а туберкулезом — на 7,4%», — говорится в документе Челябинскстата.

Согласно статистике, в январе — феврале 2022 года 235 человек заболели вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Среди заболевших ВИЧ в статистику попал один несовершеннолетний. По сравнению с январем-февралем 2021 года количество заболевших вирусом иммунодефицита снизилось на 80,8%.

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В Челябинской области отмечен резкий рост по ряду опасных заболеваний. Как следует из данных Челябинскстата, за год жители в разы стали чаще болеть всевозможными острыми инфекциями. «По сравнению с февралем 2021 года в феврале 2022 года увеличилось количество случаев заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей в 2,6 раза. Острым гепатитом А — на 66,7%, острыми кишечными инфекциями — на 42,7%. Заболевания гонококком выросло на 19,%, а туберкулезом — на 7,4%», — говорится в документе Челябинскстата. Согласно статистике, в январе — феврале 2022 года 235 человек заболели вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Среди заболевших ВИЧ в статистику попал один несовершеннолетний. По сравнению с январем-февралем 2021 года количество заболевших вирусом иммунодефицита снизилось на 80,8%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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