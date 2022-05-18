У челябинцев выявлен резкий рост числа опасных инфекций

Угрозу жизни жителям области представляет не только COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области отмечен резкий рост по ряду опасных заболеваний. Как следует из данных Челябинскстата, за год жители в разы стали чаще болеть всевозможными острыми инфекциями.

«По сравнению с февралем 2021 года в феврале 2022 года увеличилось количество случаев заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей в 2,6 раза. Острым гепатитом А — на 66,7%, острыми кишечными инфекциями — на 42,7%. Заболевания гонококком выросло на 19,%, а туберкулезом — на 7,4%», — говорится в документе Челябинскстата.

Согласно статистике, в январе — феврале 2022 года 235 человек заболели вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Среди заболевших ВИЧ в статистику попал один несовершеннолетний. По сравнению с январем-февралем 2021 года количество заболевших вирусом иммунодефицита снизилось на 80,8%.