Житель ХМАО уволился, чтобы поехать на Донбасс с бойцами Кадырова

19 мая 2022 в 09:28 Размер текста - 17 +

На фотографии — Адам Эскерханов вместе с сослуживцами Фото: читатель URA.RU Житель Нижневартовска Адам Эскерхенов уволился с работы и отправился на Донбасс, чтобы вместе с другими чеченцами — добровольцами участвовать в спецоперации России по демилитаризации Украины. Об этом журналисту URA.RU сообщил заместитель представитель главы Чеченской Республики в ХМАО Беслан Дашаев. «У него знакомые в Чечне решили туда ехать, а он решил ехать с ними вместе с ними. Приехал [в Чечню], записался [добровольцем в полк Кадырова] и они все вместе прошли подготовку, а потом улетели [на территорию Донбасса]», — добавил Дашаев. Как рассказал собеседник агентства, Эскерхенов принимал участие в освобождении города Рубежное в Луганской народной республике от националистов. Как говорил глава Чечни в своем telegram-канале, в этой спецоперации участвовали спецподразделения «Ахмат» совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР. Сейчас, добавил Дашаев, Экскерханов собирается вернуться в Югру, но пока он находится в Луганске. Ранее URA.RU сообщало о другом жителе ХМАО, который принял добровольное решение принять участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Так, депутат из ХМАО штурмовал «Азовсталь» с бойцами Кадырова. Кроме этого народный избранник из Пыть-Яха Супьян Хужулов рассказывал, как освобождал от националистов мариупольскую школу и полицейский участок. Спецоперация России по денацификации и разоружению Украины началась 24 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее цели — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Украины.

Житель Нижневартовска Адам Эскерхенов уволился с работы и отправился на Донбасс, чтобы вместе с другими чеченцами — добровольцами участвовать в спецоперации России по демилитаризации Украины. Об этом журналисту URA.RU сообщил заместитель представитель главы Чеченской Республики в ХМАО Беслан Дашаев. «У него знакомые в Чечне решили туда ехать, а он решил ехать с ними вместе с ними. Приехал [в Чечню], записался [добровольцем в полк Кадырова] и они все вместе прошли подготовку, а потом улетели [на территорию Донбасса]», — добавил Дашаев. Как рассказал собеседник агентства, Эскерхенов принимал участие в освобождении города Рубежное в Луганской народной республике от националистов. Как говорил глава Чечни в своем telegram-канале, в этой спецоперации участвовали спецподразделения «Ахмат» совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР. Сейчас, добавил Дашаев, Экскерханов собирается вернуться в Югру, но пока он находится в Луганске. Ранее URA.RU сообщало о другом жителе ХМАО, который принял добровольное решение принять участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Так, депутат из ХМАО штурмовал «Азовсталь» с бойцами Кадырова. Кроме этого народный избранник из Пыть-Яха Супьян Хужулов рассказывал, как освобождал от националистов мариупольскую школу и полицейский участок. Спецоперация России по денацификации и разоружению Украины началась 24 февраля по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее цели — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны Украины.