Директора проблемного завода в Перми наказали за неуплату налогов

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Директору мясоперерабатывающего завода «Телец» (Пермский край) Сергею Брызгалову за неуплату налогов суд назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей. Ранее в отношении Брызгалова было возбуждено уголовное дело за сокрытие доходов организации. Информация опубликована на сайте «Properm».

«Кунгурский городской суд оштрафовал директора мясоперерабатывающего завода „Телец“ Сергея Брызгалова на 180 тыс. рублей за уклонение от уплаты налогов», — указано в сообщении, со ссылкой на информацию на сайте Кунгурского суда.

Налоговой выяснено, что у предприятия образовалась задолженность по налогам, которую директор добровольно не платил. В мае 2021 года налоговой направлены требования об уплате налогов на сумму более 30 миллионов рублей. По мнению следствия, Брызгалов зная о задолженности, принял решение отказаться от оказаний услуг и поставок на завод, тем самым исключил поступления денег на предприятие. Суд принял решение прекратить уголовное дело и назначил наказание в виде судебного штрафа.

Ранее URA.RU сообщало, что 26 апреля 2022 года Сергея Брызгалова назначили директором мясоперерабатывающего завода «Телец». Он уже руководил заводом с 2010 по 2016 год, также являлся одним из его основателей.