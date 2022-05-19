Челябинские пограничники перехватили 19 тонн сыра для Казани

На участке российско-казахстанской границы в Челябинской области перехватили партию сыра, следовавшую в Казань. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 19 тонн сыра пытались провезти без документов.
«В результате совместной работы сотрудников Россельхознадзора по Челябинской области и Пограничного Управления ФСБ России региона пресечен ввоз 19 тонн сыра. Машину вернули в место отправки. Причина возврата — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
В ведомстве пояснили, что груз направлялся из Караганды в Казань. Машину с грузом развернули и отправили в Казахстан для оформления документов. С перевозчиком провели разъяснительную беседа и привлекли к административной ответственности.
Ранее из Казахстана не пустили в Челябинскую область машины с 420 килограммами собачьего корма. Продукцию пытались провести в регион без документов и сертификатов.
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На участке российско-казахстанской границы в Челябинской области перехватили партию сыра, следовавшую в Казань. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, 19 тонн сыра пытались провезти без документов. «В результате совместной работы сотрудников Россельхознадзора по Челябинской области и Пограничного Управления ФСБ России региона пресечен ввоз 19 тонн сыра. Машину вернули в место отправки. Причина возврата — отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве пояснили, что груз направлялся из Караганды в Казань. Машину с грузом развернули и отправили в Казахстан для оформления документов. С перевозчиком провели разъяснительную беседа и привлекли к административной ответственности. Ранее из Казахстана не пустили в Челябинскую область машины с 420 килограммами собачьего корма. Продукцию пытались провести в регион без документов и сертификатов.