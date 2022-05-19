В ХМАО депутат требует отставки вице-мэра за вымышленную фразу

20 мая 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Владимир Зиновьев (второй справа) требует уйти в отставку замглаву Нижневартовска Виктора Ситникова Фото: Александр Григоренко © URA.RU Депутат Думы ХМАО Владимир Зиновьев предложил заместителю главы Нижневартовска Виктору Ситникову уйти в отставку или извиниться перед жителями 16-этажного дома на улице Ленина, в котором существует угроза обрушения. Поводом стала якобы сказанная фраза вице-мэром о том, что собственники сами виноваты в сложившемся ЧП. Однако в мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что чиновник подобных слов не произносил. «Не имея ни одного предписания о незаконной перепланировке квартир в доме, расположенном по адресу: улица Ленина, дом 38 господин Виктор Ситников позволил себе обвинить жителей 192 квартир в том, что они сознательно разрушают свой дом. На какие документы опирается Виктор Петрович, не ясно. На сегодняшний день в данном вопросе мы можем ссылаться лишь на один документ — это акт обследования, в котором отражены нарушения несущей конструкции. Власти будто бы потеряли чувство реальности. Наше мнение — как минимум, Виктор Ситников должен принести публичные извинения жителям дома по Ленина, 38, а по-хорошему, ему стоит подать в отставку!», — приводится цитата Зиновьева на сайте Думы ХМАО. В администрации Нижневартовска заявили URA.RU, что Ситников не говорил о том, что жители дома виноваты в случившемся. «Во время встречи с инициативной группой Виктор Ситников в качестве одной из гипотез предположил, что причиной трещин могли стать перепланировки, которые жители произвели в доме. Но так это или нет, покажет экспертиза. Причем именно Ситников посодействовал, что расходы на ее проведение были переложены не на жителей дома. Расходы взяла на себя УК», — прокомментировали в мэрии. Там также добавили, что фраза, где якобы Ситников утверждает, что жители сами виноваты в угрозе обрушения дома была опубликована в одном из интернет-СМИ. Однако после того, как журналисты переслушали аудиозапись встречи, они были вынуждены изменить цитату вице-мэра Нижневартовска, которую изначально опубликовали в своем материале, поскольку «она не соответствовала действительности».

Депутат Думы ХМАО Владимир Зиновьев предложил заместителю главы Нижневартовска Виктору Ситникову уйти в отставку или извиниться перед жителями 16-этажного дома на улице Ленина, в котором существует угроза обрушения. Поводом стала якобы сказанная фраза вице-мэром о том, что собственники сами виноваты в сложившемся ЧП. Однако в мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что чиновник подобных слов не произносил. «Не имея ни одного предписания о незаконной перепланировке квартир в доме, расположенном по адресу: улица Ленина, дом 38 господин Виктор Ситников позволил себе обвинить жителей 192 квартир в том, что они сознательно разрушают свой дом. На какие документы опирается Виктор Петрович, не ясно. На сегодняшний день в данном вопросе мы можем ссылаться лишь на один документ — это акт обследования, в котором отражены нарушения несущей конструкции. Власти будто бы потеряли чувство реальности. Наше мнение — как минимум, Виктор Ситников должен принести публичные извинения жителям дома по Ленина, 38, а по-хорошему, ему стоит подать в отставку!», — приводится цитата Зиновьева на сайте Думы ХМАО. В администрации Нижневартовска заявили URA.RU, что Ситников не говорил о том, что жители дома виноваты в случившемся. «Во время встречи с инициативной группой Виктор Ситников в качестве одной из гипотез предположил, что причиной трещин могли стать перепланировки, которые жители произвели в доме. Но так это или нет, покажет экспертиза. Причем именно Ситников посодействовал, что расходы на ее проведение были переложены не на жителей дома. Расходы взяла на себя УК», — прокомментировали в мэрии. Там также добавили, что фраза, где якобы Ситников утверждает, что жители сами виноваты в угрозе обрушения дома была опубликована в одном из интернет-СМИ. Однако после того, как журналисты переслушали аудиозапись встречи, они были вынуждены изменить цитату вице-мэра Нижневартовска, которую изначально опубликовали в своем материале, поскольку «она не соответствовала действительности».