Суд отверг претензии вывезенного из Испании главы челябинской ОПГ

Валерию Коваленко не удалось покинуть СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский областной суд 20 мая отказал в жалобе организатора преступного сообщества Валерия Коваленко, экстрадированного в РФ из Испании. Об этом сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Предварительным расследованием установлено, в июне 2016 года Коваленко создал и в дальнейшем руководил преступным сообществом. Его участники похищали деньги граждан под предлогом возврата компенсации за приобретенные ими якобы контрафактные биологически активные добавки. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму не менее 55 млн рублей», — пояснила URA.RU Мамаева.

Центральный районный суд Челябинска продлил содержание Коваленко в СИЗО до 10 августа. Адвокаты Коваленко просили для него домашний арест или другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Областной суд, рассмотрев жалобу, оставил решение нижестоящей инстанции неизменным.

По версии следствия, преступное сообщество вымогало деньги у пенсионеров по телефону. Аферисты звонили пожилым людям, которые приобретали БАДы в интернете, и сообщали, что добавки являются контрафактными. Они обещали старикам, среди которых были и челябинские пенсионеры, компенсации — при условии оплаты части расходов на оформление. Получив деньги, преступники исчезали.

Испания выдала лидера ОПГ в декабре 2021 года. Сначала его доставили в Москву, а потом перевезли в Челябинск. Помимо самого Коваленко, по делу проходит еще 13 его сообщников. Пострадали от их действий более ста человек.