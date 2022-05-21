Поиски 19-летнего молодого человека шли с 16 мая (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Кунгур (Пермский край) в реке Сылва нашли тело 19-летнего молодого человека, пропавшего 16 мая. Поиски длились пять дней, об этом сообщает Поисково — спасательная служба КМО.

«21.05.2022 года на телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что по улице Степана Разина, г. Кунгур, река Сылва, волонтерами из клуба „Водномоторное сафари Кунгур“ в реке обнаружено тело человека», — написали в официальном сообществе службы во «ВКонтакте».

В информации отметили, что 16 мая на телефон поисково-спасательной службы поступил звонок о том, что требуется осмотр реки Сылва по улице Гагарина. На место выехали спасатели и экстренные службы. Поиски проводили с использованием моторной лодки, визуально по руслу реки. Спустя 5 дней волонтерами из клуба «Водномоторное сафари Кунгур» в реке было обнаружено тело 19-летнего молодого человека.

Ранее URA.RU сообщало о поисках пропавшего 21-летнего молодого человека. Спасательная служба Кунгурского округа Пермского края ведет поиски в русле речки Ириловка, по улице Детской, город Кунгур.