В Перми отменили повышение цены на аренду земли

Деньги решено сохранить бизнесу Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Стоимость аренды земельных участков для пермских предпринимателей останется на уровне 2021 года. Такое решение принято правительством Пермского края.

«Документом установлено, что с 1 января по 31 декабря 2022 года отменяется увеличение аренды земли на прогнозное значение инфляции в Пермском крае на 104%. Таким образом для пермских землепользователей стоимость аренды в этом году сохранится на уровне 2021 года», — сообщается на сайте администрации Перми.

Речь идет о земельных участках, находящихся в собственности Пермского края, и участках, государственная собственность на которые не разграничена. Для тех, кто уже совершил платежи за землю, сделают перерасчет.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Перми, арендующих земельные участки у мэрии, накапливается все больше долгов перед городским бюджетом. Всего в 2021 году объем налоговых и неналоговых доходов Перми от использования земли составил 2,8 млрд рублей.