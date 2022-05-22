22 мая 2022
21 мая 2022

Магистр «Что? Где? Когда?» научит пермяков бизнесу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с магистром «Что? Где? Когда?» Максимом Поташевым. Екатеринбург, поташев максим
Мастер-класс магистра популярной телеигры начнется 25 мая в 16:00 Фото:

Хедлайнером форума «Дни пермского бизнеса» будет магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Он проведет для гостей и участников авторский мастер-класс.

«Максим Поташев, бизнес-тренер, эксперт в области маркетинга, магистр популярной телеигры. Тема лекции — как развивать бизнес в условиях неопределенности, современные тренды и возможности», — сообщается на сайте форума.

Среди хедлайнеров форума также заявлен автор YouTube-канала «Что-то не так», владелец агентства персонального маркетинга Romarketing Роман Тарасенко. Он расскажет о секретах привлечения и удержания клиентов.

Форум «Дни пермского бизнеса» пройдет 25—26 мая в Перми на площадке PermExpo на шоссе Космонавтов 59. Предприниматели, инвесторы, представители власти и другие эксперты расскажут о развитии торговли и внутреннего туризма, поддержке бизнеса, а также об экспорте товаров в Азию и СНГ.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
Хедлайнером форума «Дни пермского бизнеса» будет магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Он проведет для гостей и участников авторский мастер-класс. «Максим Поташев, бизнес-тренер, эксперт в области маркетинга, магистр популярной телеигры. Тема лекции — как развивать бизнес в условиях неопределенности, современные тренды и возможности», — сообщается на сайте форума. Среди хедлайнеров форума также заявлен автор YouTube-канала «Что-то не так», владелец агентства персонального маркетинга Romarketing Роман Тарасенко. Он расскажет о секретах привлечения и удержания клиентов. Форум «Дни пермского бизнеса» пройдет 25—26 мая в Перми на площадке PermExpo на шоссе Космонавтов 59. Предприниматели, инвесторы, представители власти и другие эксперты расскажут о развитии торговли и внутреннего туризма, поддержке бизнеса, а также об экспорте товаров в Азию и СНГ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...