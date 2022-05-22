Магистр «Что? Где? Когда?» научит пермяков бизнесу

23 мая 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Мастер-класс магистра популярной телеигры начнется 25 мая в 16:00 Фото: Александр Мамаев © URA.RU Хедлайнером форума «Дни пермского бизнеса» будет магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Он проведет для гостей и участников авторский мастер-класс. «Максим Поташев, бизнес-тренер, эксперт в области маркетинга, магистр популярной телеигры. Тема лекции — как развивать бизнес в условиях неопределенности, современные тренды и возможности», — сообщается на сайте форума. Среди хедлайнеров форума также заявлен автор YouTube-канала «Что-то не так», владелец агентства персонального маркетинга Romarketing Роман Тарасенко. Он расскажет о секретах привлечения и удержания клиентов. Форум «Дни пермского бизнеса» пройдет 25—26 мая в Перми на площадке PermExpo на шоссе Космонавтов 59. Предприниматели, инвесторы, представители власти и другие эксперты расскажут о развитии торговли и внутреннего туризма, поддержке бизнеса, а также об экспорте товаров в Азию и СНГ.

Хедлайнером форума «Дни пермского бизнеса» будет магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Он проведет для гостей и участников авторский мастер-класс. «Максим Поташев, бизнес-тренер, эксперт в области маркетинга, магистр популярной телеигры. Тема лекции — как развивать бизнес в условиях неопределенности, современные тренды и возможности», — сообщается на сайте форума. Среди хедлайнеров форума также заявлен автор YouTube-канала «Что-то не так», владелец агентства персонального маркетинга Romarketing Роман Тарасенко. Он расскажет о секретах привлечения и удержания клиентов. Форум «Дни пермского бизнеса» пройдет 25—26 мая в Перми на площадке PermExpo на шоссе Космонавтов 59. Предприниматели, инвесторы, представители власти и другие эксперты расскажут о развитии торговли и внутреннего туризма, поддержке бизнеса, а также об экспорте товаров в Азию и СНГ.