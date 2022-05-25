25 мая 2022

Махонин рассказал, как избежать новых нападений на школы и вузы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9-е заседание законодательного собрания ПК. Пермь, махонин дмитрий, законодательное собрание пермского края
Детям надо уделять больше внимания, считает Махонин Фото:
новость из сюжета
Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время отчета перед депутатами заксобрания 26 мая прокомментировал трагедию в ПГНИУ в сентябре 2021 года. Никто не застрахован от того, что такая трагедия не повторится вновь. Это связано с «жизненными ритмами» современных родителей, чьи дети предоставлены сами себе и проводят много времени в соцсетях, считает Махонин. Нужно усиливать меры безопасности, а также увеличивать штат школьных психологов. Видеотрансляция заседания велась на сайте заксобрания.

«Мир меняется. И воздействие интернета, а это плюс-минус вопрос конструктивного поведения в социальных сетях и воздействия на молодежь, колоссальное. Конечно, мы пытаемся защитить детей от ненужной информации, которая меняет их поведение и психику. Но ни одно министерство, ни одно правительство не решит проблему. Ключевой момент — это семейные ценности и вопрос внимания к детям», — заявил Махонин.

Регион со своей стороны намерен наладить оказание психологической помощи детям и родителям в школах. Уже есть договоренности с педуниверситетом об увеличении набора психологов, поскольку сейчас есть дефицит этих специалистов. Все школы в регионе, по словам Дмитрия Махонина, оснащены металлоискателями, видеокамерами и прочими инструментами. Создан единый центр видеонаблюдения, куда стекается информация с 600 камер в общественно значимых местах. В перспективе их количество будет увеличено до 2,5 тысяч.

Стрельба в пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. Ее устроил студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате шесть человек погибли. Руководство вуза обвиняется в оказании услуг, опасных для жизни.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время отчета перед депутатами заксобрания 26 мая прокомментировал трагедию в ПГНИУ в сентябре 2021 года. Никто не застрахован от того, что такая трагедия не повторится вновь. Это связано с «жизненными ритмами» современных родителей, чьи дети предоставлены сами себе и проводят много времени в соцсетях, считает Махонин. Нужно усиливать меры безопасности, а также увеличивать штат школьных психологов. Видеотрансляция заседания велась на сайте заксобрания. «Мир меняется. И воздействие интернета, а это плюс-минус вопрос конструктивного поведения в социальных сетях и воздействия на молодежь, колоссальное. Конечно, мы пытаемся защитить детей от ненужной информации, которая меняет их поведение и психику. Но ни одно министерство, ни одно правительство не решит проблему. Ключевой момент — это семейные ценности и вопрос внимания к детям», — заявил Махонин. Регион со своей стороны намерен наладить оказание психологической помощи детям и родителям в школах. Уже есть договоренности с педуниверситетом об увеличении набора психологов, поскольку сейчас есть дефицит этих специалистов. Все школы в регионе, по словам Дмитрия Махонина, оснащены металлоискателями, видеокамерами и прочими инструментами. Создан единый центр видеонаблюдения, куда стекается информация с 600 камер в общественно значимых местах. В перспективе их количество будет увеличено до 2,5 тысяч. Стрельба в пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. Ее устроил студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате шесть человек погибли. Руководство вуза обвиняется в оказании услуг, опасных для жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...