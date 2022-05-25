Один из силовиков отвесил дебоширу пощечину
Росгвардейцы жестко задержали екатеринбуржца на проспекте Космонавтов, 38 (Эльмаш). Как уточнили URA.RU в ведомстве, этому предшествовал конфликт между двумя посетителями «Магнита».
«Сотрудники ведомства, прибыв по заявке территориального отдела полиции, <…> пресекли конфликт между двумя посетителями, задержали зачинщика потасовки, имевшего явные признаки опьянения, и передали его прибывшей бригаде скорой помощи», — рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.
На видео, опубликованном порталом E1.ru, видно, как мужчине заламывают руку. Один из силовиков дал ему пощечину.
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