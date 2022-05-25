25 мая 2022

Росгвардия провела жесткое задержание на улице в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акции оппозиции
Один из силовиков отвесил дебоширу пощечину Фото:

Росгвардейцы жестко задержали екатеринбуржца на проспекте Космонавтов, 38 (Эльмаш). Как уточнили URA.RU в ведомстве, этому предшествовал конфликт между двумя посетителями «Магнита».

«Сотрудники ведомства, прибыв по заявке территориального отдела полиции, <…> пресекли конфликт между двумя посетителями, задержали зачинщика потасовки, имевшего явные признаки опьянения, и передали его прибывшей бригаде скорой помощи», — рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

На видео, опубликованном порталом E1.ru, видно, как мужчине заламывают руку. Один из силовиков дал ему пощечину.

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Росгвардейцы жестко задержали екатеринбуржца на проспекте Космонавтов, 38 (Эльмаш). Как уточнили URA.RU в ведомстве, этому предшествовал конфликт между двумя посетителями «Магнита». «Сотрудники ведомства, прибыв по заявке территориального отдела полиции, <…> пресекли конфликт между двумя посетителями, задержали зачинщика потасовки, имевшего явные признаки опьянения, и передали его прибывшей бригаде скорой помощи», — рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии. На видео, опубликованном порталом E1.ru, видно, как мужчине заламывают руку. Один из силовиков дал ему пощечину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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