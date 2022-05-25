В Челябинске напротив ТРК «Родник» построят новый бульвар

Сергей Колесника рассказал, каким будет бульвар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В парке напротив ТРК «Родник» в Челябинске построят новый бульвар. В сквере установят благоустроенные зоны для отдыха жителей, а аллея будет выходить на остановку «Улица Чайковского». Об этом 25 мая заявил глава Калининского района Сергей Колесник.

«Аллея и парк будут включать в себя спортивную зону с существующими площадками для игры в футбол, хоккей, баскетбол, тренажерную зону и площадку для воркаута. Также останется существующая площадка для проведения массовых мероприятий и концертных программ. Также останутся две детские площадки», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.

Сквер в Калининском районе давно требовал ремонта, и мэрия разбила реконструкцию на несколько этапов. Общая площадь работ в парке составит 30 тыс. кв. метров.

Ранее стало известно, что в челябинском парке имени Тищенко в Металлургическом районе также появится площадка для занятия йогой, масштабный скейтпарк и площадка для детского воркаута. Сейчас в рекреационной зоне идут масштабные работы по реконструкции.