Правительство РФ передумало продавать госактив в Перми

Покупателя на ИПК «Звезда» не нашлось Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми не будут продавать издательско-полиграфический комплекс «Звезда». Правительство РФ исключило его из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022—2024 годы.

«Из подраздела, посвященного полиграфической деятельности и копированию, убраны планы приватизировать семь типографий — „Челябинский дом печати“, „Советская Сибирь“ (Новосибирск), „Кострома“, „Советская Кубань“ (Краснодар), „Дальпресс“ (Владивосток), „Тюменский дом печати“ и „Звезда“ (Пермь)», — пишет ТАСС.

Ранее Росимущество выставило на аукцион 100% акций пермского АО «Издательско-полиграфический комплекс „Звезда“». Начальная цена лота превышала 300 млн рублей. Впервые ИПК «Звезда» в Перми был выставлен на продажу еще в 2017 году. Впоследствии комплекс несколько раз выставляли на продажу, но интересанта на него не нашлось.