Правительство РФ передумало продавать госактив в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВУЗы, виды города. Пермь, виды города пермь, типография звезда
Покупателя на ИПК «Звезда» не нашлось Фото:

В Перми не будут продавать издательско-полиграфический комплекс «Звезда». Правительство РФ исключило его из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022—2024 годы.

«Из подраздела, посвященного полиграфической деятельности и копированию, убраны планы приватизировать семь типографий — „Челябинский дом печати“, „Советская Сибирь“ (Новосибирск), „Кострома“, „Советская Кубань“ (Краснодар), „Дальпресс“ (Владивосток), „Тюменский дом печати“ и „Звезда“ (Пермь)», — пишет ТАСС.

Ранее Росимущество выставило на аукцион 100% акций пермского АО «Издательско-полиграфический комплекс „Звезда“». Начальная цена лота превышала 300 млн рублей. Впервые ИПК «Звезда» в Перми был выставлен на продажу еще в 2017 году. Впоследствии комплекс несколько раз выставляли на продажу, но интересанта на него не нашлось.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
В Перми не будут продавать издательско-полиграфический комплекс «Звезда». Правительство РФ исключило его из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2022—2024 годы. «Из подраздела, посвященного полиграфической деятельности и копированию, убраны планы приватизировать семь типографий — „Челябинский дом печати“, „Советская Сибирь“ (Новосибирск), „Кострома“, „Советская Кубань“ (Краснодар), „Дальпресс“ (Владивосток), „Тюменский дом печати“ и „Звезда“ (Пермь)», — пишет ТАСС. Ранее Росимущество выставило на аукцион 100% акций пермского АО «Издательско-полиграфический комплекс „Звезда“». Начальная цена лота превышала 300 млн рублей. Впервые ИПК «Звезда» в Перми был выставлен на продажу еще в 2017 году. Впоследствии комплекс несколько раз выставляли на продажу, но интересанта на него не нашлось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...