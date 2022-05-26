Крупнейший вуз Челябинской области выбирает президента

Александр Шестаков готовится сменить свой статус в ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выборы президента Южно-Уральского госуниверситета — крупнейшего вуза Челябинской области — состоятся 30 июня. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе ЮУрГУ. Предполагается, что этот пост займет действующей ректор университета Александр Шестаков.

«Заседание Ученого совета назначено на понедельник, 30 июня. Кандидатом на пост президента ЮУрГУ является Александр Шестаков, который сейчас занимает должность ректора университета», — пояснили URA.RU в пресс-службе. От иных комментариев там воздержались.

Ректорские полномочия Шестакова истекают 22 июня, когда он достигнет предельного для этой должности 70-летнего возраста. Перемещение Шестакова на президентскую позицию, которая является практически пожизненной, позволит эффективному руководителю сохранить контроль над вузом.

Первым президентом ЮУрГУ стал Герман Вяткин, руководивший университетом с 1985 по 2005 год. Летом 2021 года он покинул должность, которая осталась вакантной. Кто станет новым ректором — пока неизвестно. Как заметили в вузе, это остается в компетенции учредителя — Министерства науки РФ.